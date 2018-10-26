Жена Овечкина попала в больницу

Москва, 26 октября. Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина — 24-летняя модель Анастасия Шубская — госпитализирована.

Как сообщает издание «Дни.ру», девушка находится под капельницей, однако ее диагноз пока не уточняется. По одной из версий, речь может идти об обычной сезонной простуде.

«Болеть никак нельзя. В ход идут витамины», — пишет она в Instagram.

Напомним, что избранницей Овечкина стала дочь народной артистки России Веры Глаголевой. Шубская закончила продюсерский факультет ВГИК и сыграла несколько ролей в кино. Девушка впервые начала появляться в обществе Овечкина на публике в марте 2015 года. Спустя несколько месяцев пара заявила о помолвке, а в 2017 году влюбленные официально заключили брак. В августе этого года Шубская родила сына.