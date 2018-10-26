История не только таланта, но и мужества: в Госдуме скорбят о смерти Караченцова

Москва, 26 октября. Председатель комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявила, что скончавшийся Николай Караченцов был не только проявлением большого таланта, но и великого мужества.

«Вся страна надеялась, что этот горький миг не наступит как можно дольше, — прокомментировала уход великого актера Ямпольская. — Вся страна молилась за его здоровье».

Она отметила, что Караченцов был народным артистом в глубинном смысле этого слова.

«Не по рейтингам, а по любви. Потому что сам умел любить — страстно и самозабвенно — дело, которому посвятил жизнь, свою публику, каждого своего зрителя», — подчеркнула собеседница ФАН.

Глава комитета по культуре также добавила, что судьба Караченцова — это история не только большого таланта, но также и великого мужества, преодоления.

«Говорят, если человек долго и трудно уходит из земной жизни, таким образом Господь проявляет к нему свое милосердие: отстрадавший на земле обретает жизнь вечную, — рассуждает она. — Нам хочется сегодня в это верить. Бесконечно обаятельный, исполненный мужской харизмы и бешеной трудоспособности, темпераментный, стремительный, покоряющий силой духовной и телесной».

Ямпольская отметила, что Караченцов прожил труднейшие последние 13 лет.

«И, похоже, не спрашивал — за что? Спрашивал — зачем? Ему хватило мужества из великих запасов, отпущенных природой, чтобы и тут не сдаться, не сломаться, не закрыться от мира. Ему старались помочь близкие, коллеги, друзья — каждый в меру своего понимания; его судьбу после автокатастрофы видели по-разному, и у всех была своя правда, но ни тяжелейшая травма, ни обрушившиеся затем болезни не гасили этого светлого взгляда», — сказала председатель комитета Госдумы по культуре.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Николай Караченцов скончался сегодня, 26 октября, не дожив один день до 74-летия. После прощания в театре «Ленком» актера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.