«Спишут и разрежут на металл»: российский адмирал рассказал, что сделает Украина с подарками США

Москва, 25 октября. Украине придется ремонтировать корабли, которые США планируют передать Киеву. Однако средств на это не хватит, и в конце концов судна окажутся списанными на металлолом, заявил экс-руководитель разведки Черноморского флота адмирал Владимир Соловьев.

Ранее военный атташе посольства США в Киеве предложил передать ВМС Украины использованные американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry. По его мнению, корабли должны «повысить обороноспособность» Украины в Черном море.

Адмирал Соловьев отметил, что на Украине подарки США воспринимаются как пополнение ВМС страны, однако на деле это не так. Корабли будет необходимо содержать, ремонтировать и поддерживать в соответствующем состоянии.

«Это очередная головная боль, но она пройдет, как только пройдут выборы. Головная боль пройдет, их спишут и разрежут на металл», — рассказал Соловьев в комментарии «Политнавигатору».

Он также считает, что необходимые средства на ремонт и содержание кораблей скоро закончатся, а новые финансы не будут вложены в бюджет Украины. По мнению адмирала Соловьева, Запад не будет финансово поддерживать Киев в данной сфере, так как содержать большой флот крайне затратно. Россия, подчеркнул он, не собирается ни на кого «нападать» в Черном море.

«А Украина что, собирается нападать, раз берет эти силы?» — задался вопросом Соловьев.

Адмирал считает, что новыми-старыми кораблями провести военную операцию невозможно.

Отметим, что эксперты неоднократно говорили о плачевном состоянии украинского флота. За годы независимости в стране не было произведено ни одного корабля, кроме шести бронекатеров проекта «Гюрза-М». При этом украинские власти постоянно заявляют, что флот готов отразить мифическую «российскую агрессию» на море.

«Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления — на Азове. Порох надо держать готовым», — заявил президент страны Петр Порошенко.

Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет никаких военных планов в отношении соседнего государства и придерживается политики невмешательства во внутренние дела Киева. При этом украинский флот был замечен в провокациях против России. Одной из них стало прохождение украинских судов «Корец» и «Донбасс» под арками Крымского моста. Весной 2018 года украинские пограничники незаконно задержали российский сейнер «Норд» за «нелегальное посещение Крыма». Капитану корабля грозит тюремный срок на Украине. В ответ на эту провокацию Россия усилила досмотр судов в своей акватории Азова.