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Музыкант Тони Джо Уайт скончался в США

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Музыкант Тони Джо Уайт скончался в США

Вашингтон, 26 октября. Американский музыкант Тони Джо Уайт скончался в США на 76-м году жизни. Об этом стало известно из поста, размещенного на его странице в Facebook.

По некоторым данным, музыкант скончался 24 октября в собственном доме в штате Теннесси. Певец не был болен. У мужчины случился сердечный приступ.

«С горечью мы сообщаем, что тони Джо Уайт скончался в возрасте 75 лет», — говорится в сообщении на его странице в соцсети.

Сын музыканта Джоди Уайт отмечает, что перед смертью его отец не мучился от боли и не страдал.

Первый альбом Тони Джо Уайт был выпущен в 1968 году. Он носил название Black and White — «Черное и белое». Кроме того, он был известен как автор текстов для песен. Уайт написал хиты Тины Тернер  — Steamy Windows и Undercover Agent for the Blues.

 

Автор: Катерина Иванова
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