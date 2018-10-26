В Совфеде ответили «рупору русофобии» Геращенко на заявление об «ущербном» отчете ОБСЕ по Донбассу

Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг рассказал, что наблюдатели не нашли ни единого доказательства российского вмешательства в Донбассе. Это заявление вызвало резко негативную реакцию первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.

«Мне искренне жаль, что…миссия на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулированная им фраза, а не его позиция», — написала депутат на своей странице в Facebook.

Кроме того, Геращенко заявила, что миссия ОБСЕ буквально каждую неделю замечает на юго-востоке Украины «российскую военную технику», которую «не купишь на базаре». Но, как обычно, за жесткими обвинениями украинских властей не последовало никаких доказательств.

Отметим, что ранее Александр Хуг, отвечая на вопросы журнала Foreign Policy, рассказал, что нет прямых доказательств российского присутствия на востоке Украины. Дипломат также заметил, что члены миссии видели людей в куртках с опознавательными знаками РФ, но добавил, что вещи с такой символикой можно легко купить.

Примечательно, что издание позже удалило заявление Хуга о «российском вмешательстве», так как это якобы «не отражало ту точку зрения, которую собеседник хотел обозначить».

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей пояснил, что в Раде просто не хотят принимать в расчет адекватные выводы международных миссий в угоду своим интересам или в преддверии избирательной гонки.

«Геращенко — одна из самых отъявленных русофобок в Верховной раде Украины, поэтому какие бы миссии ни приезжали в Донбасс - ОБСЕ, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, которые объективно видят картину происходящих событий, она всегда будет говорить, что это не так, если отчеты не будут совпадать с ее личным эмоциями. Неудивительно, что она сделала такое заявление после посещения миссии ОБСЕ. В следующем году выборы в Раду, а сегодня у националистов и части политического истеблишмента Украины в ходу русофобия. Она позитивно воспринимается обществом. Ирина Геращенко — рупор русофобии, она может зайти на следующий срок в парламенте, только комментируя все события на Донбассе с антироссийских позиций», — заметил сенатор.

Собеседник агентства пояснил, что у та часть общества, что стремится к продуктивному диалогу по возвращению мира на юго-восток Украины, позицию Ирины Геращенко не поддерживает.