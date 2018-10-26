Минсельхоз РФ объяснил ситуацию с ценами на сахар

Москва, 26 октября. Министерство сельского хозяйства РФ заявило, что предпосылки для возникновения дефицита сахара отсутствуют. Производители могут стабильно работать при существующих ценах и наращивать экспортный потенциал, говорится в заявлении министерства.

«Предпосылок к возникновению дефицита сахара на внутреннем рынке не имеется», — говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве отмечает, что цены на сахар являются высоко волатильными. Согласно заявлению, в 2017 году цены были низкими и соответствовали уровню 2013 года, что негативно влияло на доходность предприятий.

Напомним, ранее ведомство сообщило, что в России резко выросли цены на сахар. С начала года оптовая цена сахара увеличилась на 44%, а потребительская цена составила 42,7 рубля за килограмм. Об этом говорится в аналитической записке Минсельхоз РФ.

В настоящий момент в России работают 74 завода по переработке сахарной свеклы. С конца июля по октября 2018 года переработано почти 18 млн тонн сахарной свеклы, что на 7,7% ниже показателя прошлого года.