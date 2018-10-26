«Боятся ядерных арсеналов России»: в Госдуме объяснили, почему граждане США выступили против выхода из ДРСМД

Почти половина жителей США выступила против решения президента Дональда Трампа в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом свидетельствуют данные опроса ресурса Civis Analytics.

Как стало известно по результатам опроса, 49% респондентов высказались за то, чтобы Соединенные Штаты Америки не выходили из соглашения. При этом 31% опрошенных поддержал решение Трампа разорвать соглашение с Российской Федерацией. Оставшиеся 20% американцев затруднились с ответом.

Комментируя данную тему российский депутат, член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что результаты опроса были вполне ожидаемыми, так как в США «до сих пор остаются люди думающие».

«Радует, что в Америке еще остались думающие люди, которое понимают опасность военного столкновения России и США. Вот эти 49% как раз видят результаты военной операции Российской Федерации в Сирии, они знают — Россия не то государство, с которым можно тягаться в воинском мастерстве. И особенно в ядерной сфере. Они просто боятся наших ядерных арсеналов», — сообщил народный избранник корреспонденту Федерального агентства новостей.

Кроме того, как утверждает Милонов, у России и США разные военные задачи — Москва занимается защитой слабых государств и соответственно на основе этого выстраивает работу своего военно-промышленного комплекса. Вашингтон же насаждает демократию в подобных слабых и не совсем развитых странах.

«Да и еще, пока они там со своими трансгендерами пытаются разобраться, Россия делает то, что не может сделать «победоносная в голливудском плане» и «могучая» американская армия. Для всех категорий граждан — это не хорошая идея (выход из ДРСМД). На месте американцев я бы тоже с настороженностью относился к решению Трампа», — продолжил депутат.

В свою очередь независимый аналитик Николай Лагин отметил, что опрошенные американцы боятся России из-за того, что российские инженеры способны в кратчайшие сроки создавать надежное, дешевое и смертоносное вооружение.

«Обратите внимание на то, какие ракетные комплексы стоят на вооружении Российской Федерации — «Ярсы», «Сарматы», «Воеводы», «Тополя». Они на несколько порядков превосходят американские аналоги и люди знающие прекрасно это понимают — поэтому и голосуют против выхода США из ДРСМД», — заключил эксперт.

Напомним, 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора РСМД. Чуть позже его российский коллега Владимир Путин заявил, что Российская Федерация способна «очень быстро и эффективно» ответить на возможные действия Соединенных Штатов в Европе.