Пушечное мясо НАТО: эксперт оценил последствия создания в Косово полноценной армии

Министерство иностранных дел Российской Федерации высказало озабоченность трансформацией Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию, это может подорвать стабильность в Балканском регионе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Депутаты парламента Косово 18 октября подавляющим в первом чтении приняли пакет законов о трансформации СБК в полноценные Вооруженные силы.

«Мы неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что подобные поползновения являются прямым нарушением резолюции СБ ООН 1244, закрепляющей пребывание в крае исключительно многонациональных контингентов под международным контролем. Никто не даст гарантий, что эти так называемые «вооруженные силы», костяк которых составляют террористы «Освободительной армии Косово», не будут в дальнейшем использованы против сербского населения на севере края», — говорится в комментарии МИД РФ.

Кроме того, в МИД добавили, что внешними покровителями Косово спешно свертываются планы практической реорганизации СБК в армейские подразделения с тем, чтобы в ближайшей перспективе подтянуть бывших боевиков и к военной деятельности Североатлантического альянса.

Пушечное мясо НАТО

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что албанские националисты сделали новый шаг в сторону своих зарубежных хозяев — стран-участниц агрессивного блока НАТО. Создание косовских вооруженных сил, противоречащее международным нормам (косовская независимость провозглашена в одностороннем порядке, не признана ни ООН, ни очень многими государствами, включая соседние) и решениям Совета Безопасности ООН. Это ведет не просто к усилению напряженности в регионе.

«Это опасное решение призвано сформировать из будущей косовской армии «полицейский спецназ» НАТО на Балканах, призванный в интересах своих хозяев из Вашингтона и Брюсселя подавлять любое освободительное движение народов Сербии, Черногории, Македонии, Албании. Поэтому позиция МИД РФ в данном случае оправданна и логична, базируется на нормах международного права. Мы знаем, что Косово давно и постоянно является очагом политических и этнических конфликтов на Балканах.

Так было в 1968 и 1981 годах, когда подстрекаемые из вне косовские албанские националисты пытались подорвать политическую систему Социалистической Федеративной Республики Югославия. Они осуществляли противоправную деятельность, громили и поджигали расположенные в автономном крае Косово и Метохия помещения Союза коммунистов Югославии, атаковали объекты Народно-освободительной армии Югославии», — пояснил Владимир Соловейчик.

Эксперт напомнил, что так было в 90-е годы прошлого века, когда противостояние косоваров и сербских властей спровоцировало агрессию НАТО, жертвой которой стали многие тысячи сербов, албанцев, черногорцев.