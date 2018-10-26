Колоссальные убытки: в Киеве подсчитали потери «из-за действий России» в Азовском море

Киев, 26 октября. Украина потеряла более миллиарда гривен «из-за действий России в Азовском море». Об этом сообщил глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он рассказал, что Мариупольский порт из-за простоя судов вынужденно перевели на четырехдневную рабочую неделю.

«Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя судов. Это около 15–50 тысяч долларов в сутки», — заявил Омелян в эфире «Радио Свобода».

Министр пожаловался, что из-за действий России колоссальные убытки якобы несут не только украинские компании, но и налогоплательщики из Европы.

Напомним, накануне Европарламент принял резолюцию о возможном усилении антироссийских санкций из-за ситуации в Азовском море. Киев обвиняет Москву в том, что российские пограничники якобы незаконно досматривают суда в Азовском море. При этом незаконные аресты кораблей — как, например, в случае с траулером «Норд» — осуществляет как раз украинская сторона.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что Москва, в отличие от Киева, строго выполняет все обязательства по совместному пользованию Азовского моря. Собеседник ФАН предупредил инициирующий санкции Запад, что Европа может доиграться, если продолжит проводить недальновидную внешнюю политику.