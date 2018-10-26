Не получит ни гроша даже с протянутой рукой: эксперт объяснил, зачем Навальный отправился в Вену

«Политический труп», видеоблогер Алексей Навальный отправился в очередной отпуск. На этот раз Навальный вместе с семьей намерен посетить Вену, где в настоящий момент проходит выставка полотен художника Питера Брейгеля. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Прочитав в сто двадцать восьмой раз «проходящая сейчас в Вене выставка Брейгеля — событие, случающееся один раз за жизнь человека» и «такое бывает раз в сто лет», я сказал, что «хватит это терпеть», — и мы тоже должны приобщиться к великому. Каждый член семьи выбрал две картины, о которых он сделает доклад остальным прямо на выставке», — написал Алексей Навальный в своем аккаунте в Instagram.

Сторонников у Навального нет

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в последнее время Навальный из несомненного лидера несистемной оппозиции превратился в рядового ее деятеля, причем не самого влиятельного.

Это можно связать и с уменьшением получаемых им денежных средств, и с ошибками, которые он допустил и которые привели к сокращению финансирования. Провал его митинговой активности и кампании по бойкоту президентских выборов показал, что никакой сплоченной и многочисленной структуры по всей стране и большого количества преданных сторонников у Навального нет.

«Фейковое участие Навального в президентской кампании, статус занявшего второе место на выборах мэра Москвы в 2013 году кандидата помогали до этого года поддержать его имидж серьезного политика федерального масштаба, который он старательно создавал. Но после недавних провалов для него остается лишь прежний путь несистемной оппозиции, который ее представители повторяют с разной периодичностью — попытки обострить ситуацию, привлечь людей на массовые акции протеста, чтобы обращаться после этого к Западу для получения дополнительной помощи», — объяснил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, именно стремлением найти контакты и можно объяснить поездку Навального в Вену — если недавно в Прибалтике он имел возможность встретиться с возможными американскими спонсорами и представителями зависимых от них институтов на территории ЕС, то в Австрии Навальный, вероятно, будет искать точки соприкосновения с европейскими структурами, способными стать источником его финансирования.