Меркель прилетит в Киев обсудить с Порошенко ситуацию в Донбассе

Берлин, 26 октября. Канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября посетит Киев, где обсудит с украинским президентом Петром Порошенко выполнение минских соглашений и ситуацию в Донбассе. Об этом рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Она сообщила журналистам, что Меркель в Киеве примет украинский глава. Стороны проведут переговоры, в ходе которых коснуться двусторонних отношений. Одной из главных тем станет конфликт в Донбассе, а также выполнение минских договоренностей.

В Берлине подчеркнули, что выполнение соглашений, подписанных в Белоруссии, является единственным путем урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, Киев начал военную операцию против ДНР и ЛНР в апреле 2014 года, когда они заявили о своей независимости. Это произошло после государственного переворота на Украине.