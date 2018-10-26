Небесный гигант в Петербурге: аэропорт Пулково впервые принял самолет Airbus A380. ФАН-ТВ

Персональные каюты, душ-спа, лаунж-зона и бесплатный wi-fi на протяжении всего полета. Аэропорт Пулково впервые в своей истории обслужил крупнейший в мире пассажирский авиалайнер Airbus A380 авиакомпании Emirates. С 25 по 28 октября флагманский борт авиаперевозчика выполнит четыре рейса из Дубая в Санкт-Петербург и обратно.

На борту этого двухпалубного авиалайнера-гиганта есть все. В расположении пассажиров 14 персональных кают в салоне первого класса, 76 раскладывающихся кроватей и 429 кресел в салоне экономического класса. На борту можно даже принять душ-спа и отдохнуть в лаунж-зоне. В общей сложности самолет рассчитан на 519 пассажиров.

Emirates располагает крупнейшим в мире парком самолетов А380.В эксплуатации находятся 105 лайнеров и 57 в портфеле заказов авиакомпании. Первый самолет появился десять лет назад. Всего в мире их порядка 300 экземпляров Airbus A380 не только самый большой и экономичный, но на удивление и самый тихий и экологичный авиалайнер в своем классе.

«Это самый большой авиалайнер в истории авиастроения, в максимальной компоновке он перевозит до 800 пассажиров, а в компании Emirates 519 пассажиров на борту. Наши пассажиры очень любят этот самолет, поскольку он предоставляет удивительный уровень комфорта во всех классах обслуживания. Это увеличенное расстояние для ног в экономклассе, это система развлечения, в которой 3,5 тысячи каналов на всевозможных языках мира. Это бизнес-класс, раскладывающиеся кровати. И наша знаменитая лаунж-зона на второй палубе. И это первый класс, в котором есть уникальная концепция – это спа-салон с душем и отдельными каютами в первом классе», – рассказывает Вадим Бесперстов, генеральный представитель авиакомпании Эмирейтс в России и СНГ.

По словам Вадима Бесперстова, разницы в цене между этим самолетом и другими компании Emirates практически нет, и если человек решил полететь в Дубай, то может себе позволить полет тем классом, который ему более предпочтителен.

В Петербурге воздушное судно ждали больше года. Встреча самолета потребовала вложений, однако ничего кардинального перестраивать в аэропорту не пришлось.

«Подготовка достаточно непростая, когда строили аэропорт, подразумевали, что нужно быть готовыми принимать самолеты с весом более 500 тонн, большим размахом – 80 метров. С другой стороны точно не знаешь, когда появится такой рейс. Для нас очень отрадно, что сегодня мы встречаем такой знаковый самолет, крупнейший пассажирский самолет в мире Airbus A380 компании Emirates», – говорит Владимир Якушев, гендиректор управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

По словам Владимира Якушева это будет первый экспериментальный шаг, но если рейсы будут пользоваться спросом, то самолет станет прилетать на регулярной основе.