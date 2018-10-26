Полиция назвала самый опасный город Украины

Киев, 26 октября. Самым опасным городом Украины является Черкассы, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Аброськин отметил, что в украинской полиции вычислили самый опасный город. Он добавил, что руководитель местного отделения ведомства подтвердил, что там не работает программа «Безопасный город».

«Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины – самый криминальный город в стране», — объявил он.

Как передают местные СМИ, этот вывод для большинства украинцев не стал сюрпризом. По данным журналистов, мэр Черкассов Анатолий Бондаренко замешан сразу в нескольких коррупционных скандалах, а недавно даже получил подозрение от прокуратуры.

В ближайшем будущем главу города могут досрочно отстранить от исполнения обязанностей из-за нарушения законов Украины и присяги.