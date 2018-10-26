«Государство не должно быть рэкетиром»: Онищенко резко раскритиковал непродуманность закона о самозанятых

Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении рассчитанного на десять лет эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Журналисты уже окрестили новый закон «налогом на нянь и сиделок». Документ предусматривает льготную форму налогообложения для самозанятых на период с 2019 по 2028 годы в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Крайне непродуманным считает законопроект первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. Он надеется, что все «странности» нового закона будут устранены в ходе доработки документа ко второму чтению, но пока у парламентария есть целая серия весьма резких критических замечаний, которыми он поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Государство не должно быть рэкетиром. Колонка Геннадия Онищенко

Это очень резонансный проект, страшилки и вранье о котором уже раскручиваются в СМИ и соцсетях. Суть закона в следующем. В нашей стране сегодня примерно 82 миллиона работоспособного населения, а работает всего около 52 миллионов. 30 миллионов нигде не числятся: ни на предприятиях, ни на бирже труда, но тем не менее многие из них работают. Юридическое название таких людей — самозанятые граждане.

Это люди, которые по разным причинам не хотят иметь дело с государством и сами себя обеспечивают. Они работают во многих сегментах экономики, в том числе в рисковых, таких как приготовление продуктов питания, ремонтные работы и так далее.

Есть идея провести в четырех субъектах Российской Федерации эксперимент, предложив этим людям добровольно платить налог в четыре-шесть процентов от своего годового дохода. Формулировка такая: мы дадим им право зарегистрироваться в налоговой службе через специальное приложение и добровольно платить этот налог. Один из аргументов — на них наезжают рэкетиры, а если они зарегистрируются, то наезжать не будут. Но если сегодня они юридически никому неподвластны, то, зарегистрировавшись в налоговых органах, они автоматически станут работающим населением.

К сожалению, в таком важном вопросе мои коллеги не нашли времени подробно обсудить эту проблему, поэтому считаю своим долгом высказать свою позицию.

Нельзя начинать эксперимент, не обсудив очевидные вещи. По моему глубокому убеждению, получится следующее. Добровольно пойдут регистрироваться самые добросовестные из числа самозанятых. Это люди, которые мотивированы на нормальные отношения с государством. Они понимают, что работающий и получающий доходы человек должен платить налоги, потому что он получает медицинскую помощь, должен думать о своей пенсии, и так далее.

Нам приводят аргумент, что государство его защитит от рэкетиров. Но если мы примем только закон по налогам и больше ничего не будем делать, то получится, извините, какое-то кровосмешение, если не сказать — промискуитет. А при кровосмешении, как правило, проявляются врожденные уродства. В нашем случае получается, что государство самозанятых сначала выманит, а потом это же государство станет их прессовать.

Объясню, почему так получится. Допустим, я дома делаю выпечку и ею торгую, например, среди соседей. Кто-то любит мою выпечку, и я получаю заказы. А завтра от моей выпечки кто-то почувствовал себя плохо, ну, все бывает, и заказы мне больше не дадут. Но налоговые органы скажут: нет, ты что-то недоплатил, как нам кажется.

Второе. Если я официально стал частью работающего населения, то есть я плачу налоги, то на меня распространяются все законы государства, касающиеся работы надзорных органов. А теперь представьте себе пищевое производство. По требованию прокуратуры при расследовании вспышки желудочных заболеваний ко мне придет представитель Роспотребнадзора. Или, например, пожарный — ведь я изготавливаю свои блюда в обычной квартире в пятиэтажке.

Что будет спрашивать этот представитель надзорного органа? — Он для начала скажет: дайте мне ваши медицинские документы, вдруг вы болеете, например, туберкулезом, ведь вы тогда всех заразите, правильно? Ничего другого этот представитель надзора спросить не может, потому что он должен действовать согласно действующим нормативам.

Что мы тут должны делать, как законодатели? Мы должны разработать упрощенные нормы для самозанятых, и такой опыт у нас есть. Когда у нас проявился частный хлебный бизнес, сначала хлеб тоже чуть ли не дома выпекали, и только потом появились мини-пекарни и т. д. Сейчас уже есть соответствующее оборудование, арендуются первые этажи, и там выпекают недорогой хлеб и другие хлебобулочные издания, до трех тонн.

Понятно, что на этих хлебопеков правила крупных хлебозаводов распространяться не могут: на заводах совсем другие требования и к вентиляции, и освещению, и к хранению, и к транспортировке.

Естественно, любой проверяющий, даже самый по-доброму настроенный, должен соблюдать действующие инструкции. Поэтому для самозанятых нужно точно так же создавать свои инструкции, которые будут содержать специальные требования и упрощенные нормы.

Да, закон о самозанятых гражданах нужно принимать, потому что люди, которые работают на себя, как правило, не хотят быть вне закона. Они прекрасно понимают, что рано или поздно возможность прятаться от государства исчезнет. Но сегодня, начиная этот эксперимент, мы должны не просто установить налог в четыре процента. Необходимо дать соответствующее поручение всем надзорным органам. Ко второму чтению закона новые правила должны быть включены как обязательная опция при проведении этого эксперимента. Гарантирую, если это не будет сделано, эксперимент не удастся, и этот закон станет очередным мертворожденным ребенком.

Думать, что если мы будем брать с самозанятых четыре процента дохода, это их защитит — это примитивное восприятие. Нет, это не защитит этот бизнес, а государство сделается рэкетиром по отношению к нему. Потому что все надзоры, начиная с прокуратуры, не смогут это обойти. Но государство не должно быть рэкетиром. Если мы рассчитываем на долгосрочную перспективу и хотим распространить эксперимент на всю страну, мы должны сформулировать правила игры, особенно в рисковых сегментах. Это то, о чем говорил президент на встрече с представителями малого бизнеса.

Нам нужно объединить самозанятых в ассоциации, чтобы у них был свой защитный механизм и площадка для обмена опытом. Нам нужно обязать надзорные органы выработать им минимум правил поведения. Все это и другие тонкости нужно обязательно учесть ко второму чтению, только тогда этот эксперимент будет полноценным.

Справка ФАН

Согласно проекту закона, облегченным режимом налогообложения смогут воспользоваться люди, доход которых не превышает 2,4 миллиона рублей в год, не имеющих работодателя и не привлекающих наемных работников. Доходы от реализации товаров и услуг физлицам будут облагаться 4% налога, юридически лицам — 6%. Платить налог нужно будет ежемесячно.

При переходе на новый режим налогообложения самозанятых граждан освободят от уплаты НДФЛ (13%) и предоставят налоговый вычет до десяти тысяч рублей. Взносы на обязательное пенсионное страхование самозанятые будут делать на добровольной основе.