Берлин, 26 октября. Позиция правительства Германии по газопроводу «Северный поток — 2» остается неизменной — это коммерческий проект, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Деммер констатировала, что в Берлине не появилась новая позиция по вопросу «Северного потока — 2».

«Могу повторить еще раз позицию правительства ФРГ по «Северному потоку — 2». Она остается неизменной, — подчеркнула во время брифинга она. — Речь идет прежде всего о коммерческом проекте».

При этом она напомнила, что Германия выступает за сохранение транзита российского газа через территорию Украины после запуска «Северного потока — 2».

Украинские власти выступают против строительство «Северного потока — 2», ссылаясь на якобы его политический характер. Однако в Москве неоднократно подчеркивали, что проект является исключительно коммерческим. Российская сторона при этом заверила, что транзит газа через Украину после его запуска будет сохранен.