Топилин объяснил свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в РФ

Москва, 26 октября. Глава Минтруда РФ Максим Топилин призвал позитивно оценивать его заявление о беспрецедентном росте зарплат в России. Об этом он сообщил, выступая на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Топилин обратил внимание, что опирается на данные Росстата. Он выразил недоумение в связи с тем, что позитивная новость вызвала большое количество вопросов.

«Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально. А почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», — сказал министр.

Ранее Топилин сообщил, что зарплаты в России поднимаются беспрецедентными темпами как в реальном, так и в номинальном выражении. По данным Росстата, с января по август 2018 года зарплаты россиян по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 11%.