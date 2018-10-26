На Урале мэр сбил ребенка и сбежал с места ДТП

Москва, 26 октября. Мэр уральского города Верхотурье Алексей Лиханов сбил на машине 12-летнего ребенка и сбежал с места аварии.

ДТП произошло в среду, 24 октября. Мальчик перебегал дорогу на улице Советской. Мэр, находившийся за рулем автомобиля, не успел притормозить и задел ребенка. При этом о произошедшем он не сообщил, а просто уехал с места происшествия, назвав свое имя мальчику.

В полицию обратились родители мальчика. Как передает «Правда УрФО» со ссылкой на представителей областного главка МВД, ребенок травм не получил, после удара об автомобиль он убежал. Против Лиханова были возбуждены административные дела по статьям «Легкий вред здоровью» и «Оставление места аварии».