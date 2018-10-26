Сирийские власти начали ремонт крупнейшей насосной станции в провинции Даръа

Дамаск, 26 октября. Генеральное управление по водным ресурсам в провинции Даръа приступило к ремонту насосной станции «Найма», расположенной к востоку от административного центра. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Эта станция необходима для орошения фермерских общин, расположенных в сельской местности на востоке провинции Даръа. В ходе военного конфликта ее атаковали террористические группировки, отрезав питание водных сетей.

На территории станции «Наима» расположен резервуар, который вмещает две тысячи кубических метров воды. С помощью мощного насоса резервуару удавалось питать несколько десятков фермерских плантаций, в районе которых проживало порядка 200 тысяч человек.

Общая сумма ущерба составила 300 миллионов сирийских фунтов.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в конце лета в провинции Даръа были отремонтированы сразу две крупные станции водоснабжения — Айн Газаль и аль-Сафукия. Теперь районы Нава и Сахм аль-Джулан, а также аль-Шаджава полностью обеспечены водой.

В данный момент сирийские власти продолжают восстановление разрушенной боевиками инфраструктуры. Ремонтируются не только водные станции, но и линии передач, канализации, телефонная связь. Расчищаются дороги, заново выстраиваются больницы, школы, муниципальные объекты.

Провинция Даръа была освобождена в июле 2018 года в ходе масштабной военной операции, проводимой сирийской правительственной армией и российской авиацией. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра.

Сейчас сирийские войска занимаются зачисткой так называемых спящих ячеек запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1, которые продолжают скрываться в скалистых утесах и пещерах пустыни Бадия. Все боевики находятся в плотном кольце, состоящем из сирийских бойцов. Любые попытки вырваться из него оборачиваются неудачей.

1 Организация запрещена на территории РФ.