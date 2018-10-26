Заместитель генпрокурора Семчишин уходит на пенсию

Москва, 26 октября. Заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин подал в отставку. По данным источника, такое решение он принял в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Собеседник РИА Новости уточнил, что документы об отставке Семчишина направлены в Совет Федерации, где должны утвердит его заявление об об освобождении от должности. Скорее всего, это произойдет 7 ноября. Именно на этот день назначено ближайшее заседание верхней палаты российского парламента.

Источник отметил, что после утверждения отставки Семчишина станет вакантным уже второе место заместителя главы Генпрокуратуры РФ. Первое стало свободным после гибели Саака Карапетяна.