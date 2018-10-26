Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Невосполнимая утрата для всех нас»: Путин выразил соболезнования семье Караченцова

39
0 Оставить комментарий

«Невосполнимая утрата для всех нас»: Путин выразил соболезнования семье Караченцова

Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера театра и кино, народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Об этом сообщили в Кремле.

Караченцов был выдающимся артистом и подлинной звездой кинематографа и московского «Ленкома», в котором проработал несколько десятков лет, завил глава государства. Путин констатировал, что артиста искренне любили миллионы людей. По его словам, артист был ярким, неординарным и обаятельным человеком, поклонники восхищались его силой духа и стойкостью.

«Уход Николая Петровича Караченцова  — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас!» — говорится в телеграмме.

Напомним, Николай Караченцов скончался в пятницу, 26 октября. Актер не дожил до своего дня рождения всего один день, 27 октября ему бы исполнилось 74 года. Супруга актера Людмила Поргина сообщила, что последние месяцы актер боролся с воспалением легких, которое обострилось на фоне онкологического заболевания, затем отказали почки.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое