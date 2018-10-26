Попавшийся на взятке зампрокурора Башкирии попытался сбежать из России



Уфа, 26 октября. Заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, подозреваемый в коррупции, пойман при попытке сбежать из России. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко уточнила, что в отношении Горбунова возбуждено дело о получении взятки. Еще одним подозреваемым является заместитель начальника управления местной прокуратуры Артур Шаретдинов. В настоящее время следователи установили, что в минувшем году Горбунов и Шаретдинов, действуя по предварительному сговору, при посредничестве трех лиц, получили от первого заместителя мэра Уфы взятку в размере 10 млн рублей.

Такую сумму Горбунов и Шаретдинов потребовали в обмен на отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях чиновников администрации Уфы при реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Операцию по задержанию Горбунова провели в столичном аэропорту «Шереметьево». В ближайшее время ему предъявят обвинение. Петренко подчеркнула, что следствие будет просить суд отправить Горбунова под стражу.