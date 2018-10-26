Нью-Йорк, 26 октября. Умение говорить неправду и обманывать — а этот навык появляется у людей в детстве — стимулирует работу головного мозга. Детская ложь выполняет важную функцию, заявили исследователи США, Канады, Сингапура и Китая.

Ученые провели серию экспериментов, в которых участвовали малыши в возрасте трех-четырех лет. На этом этапе взросления дети еще не умеют обманывать и хитрить, что делало научную ценность эксперимента особенно высокой.

Исследователи разделили 40 детей на две группы. Одну из них учили говорить неправду.

«По итогам эксперимента мы лишь подтвердили первоначальные предположения — умение говорить неправду является мощным стимулом для развития мозга», — говорится в выводах исследования, цитирует Planet Today.

Психологи пришли к выводу, что мозг начинает работать на новом уровне эффективности, когда ребенок учится обманывать. Ложь, по мнению ученых, позволяет ребенку выйти на новый уровень развития. Исследователи планируют продолжить изучение этой темы.