Фрегаты на шее: новые подачки США для ВМС Украина просто не потянет

Украинские СМИ продолжают сотрясать волны эйфории, вызванные серией непрерывных военно-морских викторий. Но похоже, как это водится в соседней стране, очередная «перемога» скоро может превратиться в «зраду».

Хроника перемог

24 сентября два корабля ВМСУ, морской буксир «Корец» и поисково-спасательное судно «Донбасс», совершили «героический прорыв» из Черного моря в Азовское. Правда, под Крымским мостом «прорывающиеся» проследовали с российским лоцманом и в плотной «коробочке» российских же военных кораблей…

28 сентября на базе Береговой охраны ВМС США в Балтиморе состоялась торжественная «безвозмездная» передача Украине двух американских б/у патрульных катеров типа «Айленд». Правда, доставшиеся Киеву катера были разоруженными и не совсем бесплатными. За них ему пришлось заплатить порядка 10,1 млн долларов. Причем в эту сумму не включены предстоящие затраты на транспортировку катеров из Балтимора в Одессу. Между прочим, это не копейки. Грузия, например, «безвозмездно» получившая пару б/у «Айлендов» еще в 2016 году, смогла дотащить их до своих берегов только к 18 октября этого года.

В середине октября украинские власти решили выставить на аукцион российский сейнер «Норд». Правда, вышедший из Керчи «Норд» 25 марта был чисто по-пиратски захвачен в Азовском море украинскими «прикордонниками» и уведен в Бердянск, что спровоцировало ответные санкции России, аукнувшиеся Украине громадными финансовыми и имиджевыми потерями. При этом всем потенциальным покупателям «Норда» понятна токсичность этого лота. С точки зрения российского законодательства, продажа и покупка сейнера квалифицируется как сбыт и скупка краденного. Словом, высунуться на купленном «Норде» дальше входных створов Бердянска и Мариуполя рискнет только сумасшедший.

Наконец, 19 октября «Український мілітарний портал» (УМП) опубликовал информацию о том, что руководство США направило через военного атташе своего посольства письмо в адрес министерства обороны Украины о предоставлении военно-технической помощи ВСУ.

«В числе предложенного рассматривается вопрос о получении фрегатов типа «Oliver Hazard Perry», которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы Excess Defense Article», — заявил УМП, сославшись на «собственные источники».

Вечером того же дня информацию УМП украинскому изданию «theБабель» якобы подтвердил сам командующий ВМСУ вице-адмирал Игорь Воронченко.

«С предложением передать корабли Украине к нам обратилось посольство США, я только вчера получил письмо. Но мы пока не приняли решение, надо все просчитывать — по подготовке экипажей, во сколько обойдется их эксплуатация, ремонт», — пояснил командующий.

24 октября уже знакомый нам УМП со ссылкой на источник в украинском генштабе сообщил, что Украина не против получить выведенные из состава US Navy фрегаты.

«Дорого, но в нашем случае других вариантов нет, строить с нуля такие корабли еще дороже и дольше. Пока нет точной информации, два или три фрегата мы можем получить», — процитировало УМП своего собеседника.

Далее, со ссылкой на опыт Польши, получившей в свое время от американцев пару «Перри», источник УМП сообщил, что Украине необходимы три таких фрегата.

«Три корабля — это возможность планирования. Если первый находится на ремонте, то второй — на боевом дежурстве, а третий — готовится заступить на службу», — отметил источник.

УМП напомнил, что в начале 2000-х годов некоторое количество украинских моряков проходили на американских фрегатах стажировку, а затем добавил, что фрегаты типа «Перри» «могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий».

Занавес. Аплодисменты. Украинские корреспонденты с восторгом принялись перепечатывать тексты УМП, а украинские читатели — грезить о грядущем военно-морском могуществе «незалежной». Ибо «Америка — с нами!» и «Перри» понад усе!»

Пришествие «Перри»

Что ж, давайте разберемся с этим казусом «Перри». Начнем, собственно, с самого корабля.

В 1960-е годы ВМС США решили, что им нужна крупная серия новых фрегатов для сопровождения в океане конвоев транспортных судов. По необходимости такие фрегаты должны были также привлекаться для охраны десантных соединений и для включения в состав поисково-ударных противолодочных групп.

Иными словами, американцам понадобился эскортник дальней морской зоны. Конечно, новый фрегат должен был уметь бороться также с надводными целями, но это шло уже приложением к ПЛО- и ПВО-специализации корабля.

Проектирование нового фрегата было начато в 1970 году. Любопытно, что оно впервые в американской практике осуществлялось в соответствии с концепцией Design to Cost («Проектирование под заданную стоимость») — жестко выдерживалось требование об ограничении стоимости в заданных пределах. Специалисты считают, что благодаря этой мере водоизмещение будущего «Перри» удалось удержать в достаточно скромных пределах. Правда, по той же причине фрегат получил одновальную газотурбинную главную энергетическую установку, что, по меркам советского ВМФ, для сторожевых кораблей являлось нонсенсом.

Из-за тех же самых ограничений, вызванных концепцией Design to Cost, в корабль из серьезной артиллерии удалось «впихнуть» лишь одноорудийную 76-мм артустановку Mk 75 OTO Melara. Да и ту пришлось установить на надстройке в средней части корабля. Сектор обстрела у артустановки получился не ахти какой, но альтернативы не было. Еще один «минус» следования вышеупомянутой концепции — удельная площадь жилых помещений более низкая, чем на фрегатах западноевропейских стран.

Зато все прочие характеристики нового американского фрегата оказались на высоте. Достаточно скромное водоизмещение в 4000 тонн, отличная автономность, хорошая мореходность, универсальная пусковая установка для зенитных управляемых и противокорабельных ракет, шестиствольный 20-мм зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS, два трехтрубных торпедных аппарата Mark 32 ASW под противолодочные торпеды Mark 46 или Mark 50, боевая информационно-управляющая система NTDS, современные гидроакустические и радиолокационные комплексы, буксируемая антенна ГАС, противолодочный вертолет. На «десерт» — противоосколочное бронирование боевого информационного поста, центрального поста управления и погребов боезапаса.

В 1973 году был утвержден рабочий проект фрегата, а также подписан контракт на строительство головного корабля серии, получившего название «Oliver Hazard Perry». При постройке фрегатов типа «Перри» широко применялся модульно-агрегатный (блочный) метод. Всего в Штатах в период с 1977 по 1989 год был построен 51 фрегат типа «Перри». Еще 20 подобных кораблей были построены по лицензии в Австралии, Испании и на Тайване.

Крайне удачные по комплексу своих характеристик «Перри» прослужили в US Navy до середины 2010-х. Еще до истечения этого срока «Перри» начали постепенно выводиться из состава американского флота, утилизироваться, топиться на учениях как корабли-мишени или передаваться союзникам США. В итоге восьмерку «Перри» получили турки, четыре достались Египту и Тайваню, пару «прихватила» Польша. Еще по одному «Перри» обрели Пакистан и Бахрейн.

Такова была американская часть истории фрегатов типа «Перри». Теперь давайте разберемся, какое у этой истории может быть украинское продолжение.

Особенности распродажи по-американски

Начнем с того, что на момент написания данного текста никаких иных источников информации о возможной передачи фрегатов типа «Перри» ВМСУ, кроме украинских ресурсов УМП и «theБабель», не имеется. То есть все это еще может оказаться местечковой инсинуацией.

Тем не менее, если соответствующее предложение руководства США реально, то оно действительно может закончиться передачей ВМСУ фрегатов типа «Перри». Во-первых, практика подобной передачи выведенных из состава американского флота фрегатов вполне существует. Во-вторых, после событий «Крымской весны» украинские военные уже обращались к американцам с просьбой о передаче ВМСУ фрегатов типа «Перри». Правда тогда вместо «Перри» украинцы получили лишь пяток надувных моторных лодок… Но, как мы понимаем, с 2014 года многое в отношениях внутри треугольника США — Украина — Россия поменялось.

Стоимость новенького серийного «Перри» составляла порядка 161 млн долларов. В варианте б/у фрегаты продаются (именно продаются, а не дарятся) американским союзникам по куда более скромной цене. Правда, это стоимость лишь корпуса корабля, с которого снята значительная часть оборудования и вооружения. Львиную долю затрат составит «реанимация» корабля, ремонт, монтаж оборудования и вооружения, а также возможная модернизация а ля задействованный турками проект GENESIS. Без последнего ТТХ «Перри» останутся на уровне конца 1990-х, а с учетом демонтированных пусковых установок для ЗУР/ПКР — даже ниже этого.

Когда в 2010 году пакистанцы получили свой «Перри», приведение того в «божеский вид» потребовало 65 млн долларов. Да, это намного ниже исходной стоимости корабля, но и 65 млн долларов — серьезные деньги. Очевидно и то, что к 2018 году извлечение фрегата «из нафталина» должно было подорожать.

Если мы вспомним, как Украина два года наскребала по сусекам 10,1 млн долларов для двух «Айлендов», то поймем, что сам Киев оплату за новые американские подачки просто не потянет.

Вместе с тем, еще в августе Сенат США одобрил решение выделить 250 млн долларов Украине на нужды обороны. Это вполне открывает для американцев возможность самим себе заплатить за передачу украинцам «Перри». Но вот последующие расходы — и немалые! — связанные с эксплуатацией ВМСУ фрегатов типа «Перри», скорее всего, лягут на украинский бюджет.

Кстати, а сколько Украина может получить фрегатов? Киев мечтает о трех, но реальность говорит о, максимум, двух кораблях. Дело в том, что к октябрю 2018 года у американцев больше, чем пары «Перри», «в заначке» просто не осталось.

От общего — к частному. Очень многое будет зависеть от того, в какой комплектации достанутся фрегаты Украине. Будут ли американцы готовы предоставить украинцам «Мелару», «Фаланксы», торпеды Mk 46 mod 5 и Mk 50, ГАС AN/SQS-56 и AN/SQR-19, БИУС NTDS с системами связи Link 11/Link 14/SATCOM, системы космической связи типа AN/SRR-1 (WSC-3, SQQ-28), РЛС AN/SPS-49 и AN/SPS-50, системы управления ПВО Mk 92? Получат ли передаваемые Украине «Перри» американские вертолеты, ПКР и зенитные управляемые ракеты? Соответственно, будет ли ракетами «рулить» SPG-60? Будет ли стоять штатная для «Перри» система РЭБ AN/SQL-32 (V2)?

Если «да, будет», то это потребует на порядок более высокого уровня доверия и взаимодействия Штатов с Украиной, чем имеет место сейчас. Если «нет, не будет», то передача «Перри» украинцам теряет всякий смысл. Сама Украина оснастить и вооружить «пустые» фрегаты не сможет, поскольку необходимое для «Перри» оборудование и вооружение не производит. Купить все необходимое за рубежом Украина по политическим и экономическим причинам тоже не сможет.

В доказательство этому достаточно вспомнить неудачную эпопею Украины со строительством корветов проекта 58250, задуманных как носители иностранного вооружения. Головной корвет «Владимир Великий», заложенный еще в 2011 году, до сих пор не достроен. Его вооружение также отсутствует.

К слову, надо понимать, что ввод в строй ВМСУ двух фрегатов типа «Перри» поглотит все украинские финансовые резервы, что окончательно добьет и без того находящуюся в коме национальную программу строительства собственных корветов. Нечто похожее произошло в Польше.

«Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей крейсер» — эту истину в XXI веке никто не отменял. Но вернемся к украинским «Перри».

Получение этих фрегатов с американским оборудованием и системами вооружений заставит украинцев клянчить у Штатов ЗИП и боекомплект, что потребует от Киева дополнительных расходов. Совершенно пока не просчитываемых затрат потребует и создание в Одессе необходимой для постоянного базирования фрегатов типа «Перри» инфраструктуры. Сейчас, де-факто, ничего подобного в Одессе просто нет.

Также Украина не располагает опытом и компетенциями для ремонта фрегатов такого типа. Это с большим процентом вероятности означает, что украинские «Перри» придется гонять на ремонт за пределы Украины. Как минимум — первое время. Это, разумеется, обойдется Киеву дороже, чем ремонтировать фрегаты в Одессе или Николаеве.

Как бык — беззубую овцу

Следующий непростой момент — экипажи для украинских «Перри».

Сейчас ядро корабельного ВМСУ включает флагман — фрегат «Гетман Сагайдачный», средний десантный корабль «Юрий Олифиренко», рейдовый тральщик «Геническ», лишенный ракет ракетный катер «Прилуки» и шесть бронекатеров типа «Гюрза-М». Прочее либо лишено военной ценности, либо — в ремонте.

Тем не менее, даже немногочисленное корабельное ядро ВМСУ имеет неполные экипажи. Оставшиеся в распоряжении Украины «останки» советских военно-морских учебных заведений обеспечить своевременное пополнение экипажей компетентными специалистами не в силах. Да и бытовая неустроенность отпугивает многих от поступления на службу в ВМСУ.

Первые постмайданные выпуски лейтенантов ВМСУ, прошедшие трехмесячную практику на французских и польских кораблях, отправились служить командирами бронекатеров и младшими офицерами на «Сагайдачный». Но, надеюсь, все понимают, что управлять бронекатером и нести вахту на ГКП фрегата типа «Перри» — это, как говорят в Одессе, «две большие разницы»?

Проще говоря, прямо сейчас Украина не располагает квалифицированным личным составом, необходимым для укомплектования экипажей даже одного «Перри». Между прочим, экипаж одного фрегата — это 206 военнослужащих, включая 16 офицеров, каждый из которых имеет навыки работы с аппаратурой и вооружением, использующимися US Navy.

Таких людей у Украины сейчас просто нет. А раз нет, то их придется долго и старательно натаскивать на американских или польских кораблях или в их же учебных центрах. Ну и, конечно, это заставит Киев вновь раскошелиться. Поскольку вечно на «Перри» никто служить не будет, а будет ротация членов экипажа, новичков придется учить за рубежом. Альтернатива — постройка необходимого учебного центра на территории самой Украины. Но это опять — деньги, деньги, деньги. Которых у Украины, мягко говоря, не вагон.

Предварительный вывод. «Реанимация» американских фрегатов для Украины потребует не только больших финансовых затрат, но и времени. С оглядкой на опыт предыдущих передач «Перри» союзникам США, возвращение в строй кораблей «съест» год-два. Подготовка украинских экипажей для фрегатов займет от 18 месяцев и больше. В совокупности это означает, что если прямо завтра на помощь к командующему ВМСУ пану Воронченко сбежится вся небесная рать и все подпишет-оформит-оплатит, то украинские «Перри» придут в Одессу не раньше конца 2020 года, а то и позже. Но придут. После чего будут продолжать множить для Украины разнообразные проблемы, в первую очередь финансовые.

Безусловно, какая-то польза от этих фрегатов для Киева будет. Но именно что «какая-то». Даже если Украина получит корабли после модернизации, даже если она сможет дооснастить полученные «Перри» своими ПКР «Нептун» (пока готовыми чисто виртуально), то и в этом случае подобная «перемога» никак не скажется на балансе сил в Черноморском регионе. Просто по той причине, что военный потенциал России на Черном море кроет украинский, пардон, как бык овцу. С учетом же того, что с большой вероятностью украинцы получат фрегаты вообще без ПКР, то как бык — беззубую овцу.

Итоговый вывод. Передача б/у фрегатов типа «Перри» Украине возможна, но не раньше, чем через пару лет. К изменению ситуации на Черном море это никак не приведет. Зато американские фрегаты вполне могут превратиться в «камень на шее» у Украины — как в политическом, так и в экономическом смысле.

Очередной символ «единства с Западом»? Да. Некое «чудо-оружие»? Нет.

Обсуждать же расписываемые украинцами перспективы использования фрегатов типа «Перри» на мелководном Азове не станем. Мы столько просто не выпьем.