В Раде возмущены «ущербным» заявлением Хуга об отсутствии военных РФ в Донбассе

Киев, 26 октября. Первый вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко назвала «ущербным и неудачным» сделанное заместителем главы миссии ОБСЕ Александром Хугом заявление об отсутствии доказательств так называемого «российского вмешательства» на юго-востоке Украины.

Ранее в интервью изданию Foreign Policy Хуг констатировал, что международные наблюдатели миссии не обнаружили никаких следов так называемого «российского вмешательства», о котором так часто заявляют в Киеве. Заявление об отсутствии российских военных вызвало возмущение у украинских политиков, в том числе у Геращенко.

«Мне искренне жаль, что… миссия [Александра Хуга] на посту заместителя председателя СММ ОБСЕ завершается таким очевидно ущербным и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулирована им фраза, а не позиция», — написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости, после чего Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. В Киеве не раз утверждали, что Москва якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта. В Кремле неоднократно опровергали обвинение Украины и подчеркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке, а заинтересована в том, чтобы Киев преодолел настигнутые экономический и политический кризисы.

Конфликт на юго-востоке Украины пытаются урегулировать на минской площадке. Были подписаны соглашения, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта, однако перестрелки между сторонами продолжаются до сих пор.