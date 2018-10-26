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Пассажиров задержанных на Кубани поездов перевезет «Аэрофлот»

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Пассажиров задержанных на Кубани поездов перевезет «Аэрофлот»

Москва, 26 октября. Пассажиров поездов, которые были задержаны из-за наводнения на Кубани, перевезет «Аэрофлот», сообщили в пятницу в авиакомпании. Перевозки будут осуществляться по соглашению с Федеральной пассажирской компанией — дочерней компанией РЖД.

«По соглашению с ФПК «Аэрофлот» перевезет пассажиров задержанных поездов из-за стихии в Краснодарском крае», — уточнили в «Аэрофлоте» РИА Новости.

За детальной информацией о том, как будут осуществляться перевозки, в авиакомпании попросили обращаться в ФПК.

На этой неделе из-за проливных ливней на Кубани началось наводнение. Наиболее сильно пострадал Туапсинский район Краснодарского края. В связи со стихией РЖД отменила десятки поездов. Авиабилеты для пассажиров задержанных на Кубани составов приобретает за свой счет ФПК.

Автор: Василий Котов
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