Сирия: Эрдоган рассказал о реализации соглашения по Идлибу

Анкара, 26 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о сирийском урегулировании и выполнении российского-турецкого соглашения по созданию демилитаризованной зоны в Идлибе. По его словам, никаких проблем с реализацией соглашения нет.

Эрдоган отметил, что страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — разработали такую формулу сирийского урегулирования, которая учитывает интересы всех сторон. Решение вопроса не было найдено на переговорах в Женеве, но договоренностей по сирийскому урегулированию удалось достичь в результате «Астанинского процесса». После этого были проведены встречи глав России, Турции и Ирана в Сочи и Тегеране.

«Мы дошли до логического конца. В результате по Идлибу сейчас нет никаких проблем», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

Турецкий президент снова заявил о намерении Анкары «очистить от террористов и вернуть законным владельцам» сирийские земли к востоку от Евфрата. Отметим, что сейчас эти территории находятся под контролем проамериканских формирований сирийских курдов.

Напомним, по результатам переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября было достигнуто соглашение о формировании демилитаризованной зоны в Идлибе вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Полномасштабное функционирование зоны деэскалации должно было начаться с 15 октября.

Однако Турция попросила отсрочку по выполнению своих обязательств до 27 октября. Это связано с продолжением процесса по отводу группировок с территории демилитаризованной зоны, а также препятствиями со стороны радикально настроенных группировок: «Хайят Тахрир аш-Шам» (альянс боевиков, возглавляемый террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ)), «Хурас ад-Дин» и запрещенной в РФ организации «Исламская партия Туркестана».

1 Организация запрещена на территории РФ.