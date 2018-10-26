Было ваше — стало наше: в Латвии рассказали о рейдерстве «прокурорской группировки» на Украине

Латвийский бизнесмен Арнольд Бабрисна личном примере рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, как работает на Украине так называемая «прокурорская группировка», которая отбирает бизнес у иностранцев под прикрытием правоохранительных органов и министерства юстиции. При этом восстановить справедливость пока не получается даже на уровне президентов Латвии и Украины.

«Если меня спрашивают, как работать на Украине и куда инвестировать, отвечаю: самое лучшее — этого не делать. При нынешней ситуации там лучше вообще не появляться», — считает Бабрис, отвечавший в прошлом за экономическую безопасность в ведущей спецслужбе Латвии — Бюро по защите Конституции (SAB).

«Прокурорская группировка»: «кидалово» и рейдерство — это по-украински

Арнольд Бабрис оказался втянутым в бизнес на Украине в некотором смысле случайно — не потому, что очень этого хотел. Пять лет назад один из латвийских банков выдал кредит на 22 миллиона евро украинской сети АЗС «Народная». Обеспечением по кредиту были 19 автозаправок и две нефтебазы.

Когда банку перестали платить по процентам и стало понятно, что деньги не собираются возвращать, банк оформил обеспечение кредита на себя. Однако затем в банке осознали, что это имущество — проблематичный актив, и обратились к бизнесмену Арнольду Бабрису, с которым давно сотрудничали, с просьбой заняться им, продав ему право собственности, которое было закреплено за банком.

Когда латвийский бизнесмен в 2015 году стал было принимать активы, начались всевозможные проблемы — от препятствий юридического характера до бандитских наездов. В результате рейдерских атак оказались захвачены все упомянутые выше 19 заправок и две нефтебазы.

Один из организаторов схемы с кредитом — белорусский бизнесмен со скандальной репутацией Сергей Фятькович, ассоциированный с «Народной», половина объектов которой стали залоговыми. Кредит был взят под отгрузку бензина и дизельного топлива на Украину с Мозырского нефтеперерабатывающего завода в Белоруссии.

С учетом происходящих событий сейчас ясно, что с самого начала, когда кредит под залог заправок и нефтебаз (а оценка их стоимости была явно завышенной) еще только оформлялся, не планировалось отдавать ни деньги, ни их обеспечение, уверен Бабрис, руководитель компании TRI Management. Расчет был на то, что латвийский банк не придет на Украину забирать заложенный актив.

«В первые полгода, когда я знакомился с ситуацией и вел переговоры с оператором актива, начались всякие рассказы и предупреждения о «сложностях», с которыми непременно придется столкнуться, — рассказывает латвийский предприниматель. — Когда все же я и мои представители добились того, что оператор подписал с нами договор аренды на полгода без права продления, то оператор уже через три месяца перестал платить».

Латвийская сторона выполнила все три пункта, по которым могла расторгнуть договор, и по окончании срока, имея все документы, подтверждающие право собственности на автозаправки, закрепленное в Госреестре имущественных прав Украины, заключила договор с другой компанией, начав принимать свои объекты.

«Это было весной 2016 года, — вспоминает Арнольд Бабрис. — На каждый объект мы направили по юристу и по два охранника. Но рейдерские команды спортивных молодых людей, передвигавшиеся на автобусах, вытолкали наших людей и заняли наши объекты».

Вызванные полицейские цинично заявили, что у латвийского бизнесмена с фирмой «Народная» гражданско-правовой спор — а посему они умывают руки. Однако какой может быть гражданско-правовой спор, когда у тех, кто захватил заправки, не было на руках ни одного документа на право собственности, как и договора об аренде АЗС?

Впрочем, аргументы иностранцев, хотя и из союзнического лагеря, на украинских правоохранителей не подействовали. Латвийцам пришлось нанять охранную компанию, которая после длительных баталий освободила АЗС и нефтебазы от «спортсменов».

«К этому времени (летом 2016 года) наши оппоненты создали клоновые адреса на четыре АЗС с помощью поддельных документов и нотариуса, — продолжает Арнольд Бабрис. Получалось, что заправка одна, а у нее два адреса. И вдобавок стерли нас из Госреестра имущественных прав, вписав в электронную версию реестра другое лицо. Полиция и говорит: «Тебя нет в реестре, соответственно, это — не твой объект». Мы пытались возбудить уголовные дела — безуспешно. Мы ходили в прокуратуру и полицию — тот же результат. Тех, с кем мы столкнулись, в определенных кругах называют «прокурорской группировкой», так как в нее входят бывшие прокуроры. Причем оформили мои объекты тоже на бывшего прокурора. Как говорят, генеральный прокурор на Украине ничего не решает, все решают представители среднего звена из местных прокуратур».

Президенты Украины и Латвии справедливость восстановить не смогли

Вот и встречи посла Латвии на Украине с министром юстиции Павлом Петренко и главой МВД Арсеном Аваковым дело с мертвой точки тоже не сдвинули.

Лишь с помощью Службы безопасности Украины удалось возбудить уголовное дело из-за проникновения в реестр. Латвийская сторона была признана потерпевшей, ведь кроме подделанных электронных записей на руках у потерпевших были бумаги с печатями, подтверждавшими их право собственности на имущественные объекты.

СБУ провела оперативные мероприятия, собрав доказательную базу и передав дело в суд. Первое его заседание должно было состояться еще 16 августа, но с подачи украинских оппонентов удалось перенести его на 26 октября — они всячески пытаются затянуть дело, в котором все ясно, как дважды два, считает Бабрис.

Чтобы было понятно, насколько очевидны противоправные действия, собеседник ФАН привел такие примеры: киберполиция Украины зафиксировала, с какого компьютера заходили в Госреестр имущественных прав, как стиралась информация, как пересылался скриншот этого действия одному из обвиняемых — Владимиру Карпенко — на мобильный телефон, который во время обыска был изъят.

А у директора сети АЗС Натальи Семены изъяты листы с указаниями — кому и сколько платить за подделку имущественных прав. Преступники были настолько самоуверенны, считая, что прикрыты со стороны прокуратуры и полиции, что не стеснялись обсуждать открытым текстом свои действия по телефону.

«Мне постоянно приходится летать на Украину, встречаться и с адвокатами, и с юристами, ведь параллельно с уголовным делом мы еще ведем и гражданские иски по восстановлению нас в реестре имущества, — говорит Арнольд Бабрис. Поразительно, до чего надо дойти, чтобы видя неправоту наших оппонентов тормозить наше восстановление в реестре, чему способствуют министерство юстиции Украины, административный суд и комиссии, которые могли бы отменить беззаконие одним росчерком пера!»

Как объяснили латвийскому предпринимателю, иностранные бизнесмены для местных — «буржуи, которых надо доить и кидать». Поэтому чтобы заниматься бизнесом на Украине, надо иметь за спиной какого-то влиятельного олигарха — тогда можно еще на что-то надеяться. А без такой местной поддержки даже и пытаться не стоит.

«Так, те же деятели из «Народной» кинули на 8 миллионов евро, казалось бы, свой «Укрбудинвестбанк», в котором акционером является зять Юлии Тимошенко, — замечает Арнольд Бабрис. — Выходит, даже они не справляются».

Вопрос об АЗС дважды поднимался даже на уровне президентов двух стран: первый раз — в Вашингтоне, второй раз — когда Порошенко приезжал в апреле 2017 года в Ригу (этот вопрос даже был внесен в официальную повестку дня).

Этот вопрос был важнейшим на межправительственной комиссии Латвии и Украины в Киеве осенью 2016 года, а также на уровне генпрокуроров двух стран, — но воз, как говорится, и ныне там.

Когда украинский премьер Владимир Гройсман был в Риге в марте этого года, Арнольд Бабрис на встрече предпринимателей, губернаторов и министров Латвии и Украины «очень громко», по словам бизнесмена, поговорил с главой украинского правительства. Тот пообещал поставить этот вопрос на личный контроль.

Но с тех пор ни личного контроля, ни результата, ни Гройсмана латвийский предприниматель так и не увидел, как и прибыли от принадлежащих ему автозаправок, где хозяйничают оппоненты Бабриса из сети АЗС «Народная» — директор компании Наталья Семена, экс-прокурор Руслан Пелах и Владимир Карпенко.

25 тысяч долларов США за смену владельца имущества в Госреестре

Вышеназванные персоны привлечены к суду в качестве обвиняемых, но среди них нет ни одного чиновника министерства юстиции, хотя без поддержки данного ведомства эта схема не могла бы существовать.

«Можно предположить, что на Украине под патронажем министра юстиции Павла Петренко выстроена линейка, согласно которой из имущественного реестра вымарывают не только западных инвесторов, но и стирают права украинских граждан, — говорит Арнольд Бабрис. Эта услуга стоит 25 тысяч долларов. Был объект, как говорится, вашим, а после того, как внесли деньги, стал нашим. А если еще и два-три раза перепродали имущество, то вы потом забегаетесь по судам, доказывая свое право на него. Что-либо сделать почти невозможно. Представьте себе, если мы на такой уровень подняли вопрос, — и он все еще не решен! — что тогда происходит с рядовыми предпринимателями и гражданами на Украине? Я считаю, что на Украине, чтобы побороть коррупцию, нужны массовые образцово-показательные суды».

Попытки продать захваченные у латвийского предпринимателя АЗС уже были. Наложенный арест СБУ на имущество «вдруг» отменила было Генеральная прокуратура Украины, пытавшаяся также прекратить уголовное дело за «отсутствием состава преступления»! Но латвийцы успели оспорить эти решения через суд, так как юристы постоянно отслеживают все нюансы, связанные с этим делом, которое стало для Бабриса уже делом принципа.

По большому счету — это самая настоящая мафия. Очень многие западные инвесторы ушли из Украины, когда поняли, во что им может вылиться «бизнес по-украински».

Отжимание чужого имущества и бизнеса — характерная особенность нынешней Украины, наводненной оружием и теми, кто прошел так называемую АТО в Донбассе. Армия этих людей насчитает 150 тысяч бойцов, многие из которых готовы на все. Украина, где сегодня царит полное безвластие, представляет из себя настоящую пороховую бочку.