Патриарх Кирилл помололился об упокоении Николая Караченцова

Москва, 26 октября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл помолился об упокоении актера Николая Караченцова во время Божественной литургии в пятницу. Об этом сообщил пресс-секретарь предстоятеля Русской церкви священник Александр Волков.

«На литургии в Новодевичьем монастыре патриарх Кирилл вознес молитву об упокоении новопреставленного Николая Караченцова», — рассказал Волков журналистам РИА Новости.

Российский артист Николай Караченцов скончался в пятницу на 74-м году жизни. По словам супруги артиста Людмилы Поргиной, артист длительное время боролся с воспалением легких. Оно развилась на фоне онкологического заболевания. В больнице у актера отказали почки.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей близкий друг Рудольф Фурманов рассказал о последних днях жизни прославленного актера.

Напомним, что раковая опухоль в легком была обнаружена у Караченцова осенью 2017 года. После этого состояние актера ухудшилось. Последний раз он попал в больницу в октябре с воспалением легких, сообщают «Аргументы и факты».