Замечательный друг, символ «Ленкома», большая потеря: коллеги Караченцова вспоминают о нем

Москва, 26 октября. Коллеги Николая Караченцова вспоминают артиста. По их словам, он был не только профессионалом своего дела, но и замечательным другом.

Караченцова не стало утром 26 октября. Артист умер в возрасте 73 лет. В прошлом году у него выявили неоперабельную раковую опухоль в левом легком. Актер боролся с болезнью, но она так и не отступила.

«Это был замечательный друг, — рассказал актер театра «Ленком» Сергей Степанченко, — соратник и прекрасный, не до конца реализованный артист и человек в этой жизни».

Также выступающий в «Ленкоме» Иван Агапов отметил, что Караченцов «был лицом, символом этого театра». Он обратил внимание на его блестящую работу в спектаклях «Тиль» и «Юнона и Авось».

«Для нас это чрезвычайно большая потеря — для культуры, для театра, для кинематографа и для всех зрителей, для миллионов людей, которые его любят», — приводит слова актрисы Елены Драпенко KP.Ru.

Прощание с актером пройдет в театре «Ленком», передает Infox. Предполагается, что оно состоится в понедельник, 29 октября.