Верный друг, надежный партнер и очень талантливый артист: Дружинина рассказала о работе с Караченцовым

Кинорежиссер Светлана Дружинина выразила соболезнования в связи со смертью актера Николая Караченцова. Она отметила, что артист был для нее верным другом и надежным партнером.

«Светлая и вечная память очень верному другу, очень надежному партнеру и очень, очень талантливому человеку, артисту. Искренние слова сочувствия его близким, дорогим людям, всей семье», — сообщила народная артистка РФ корреспонденту Федерального агентства новостей.

Светлана Дружинина отметила, что на исторических кинофестивалях, которые она проводит, всегда показывали одну из последних работ Караченцова в большом кино — фильм из цикла киноповестей «Тайны дворцовых переворотов России».

«Это первый фильм «Завещание императора», где Николай Караченцов очень талантливо, очень точно, очень искренне, серьезно сыграл Петра Великого в его последний день. Николай Петрович очень дорожил этой работой. Все профессионалы невероятно высоко оценили эту его работу. Снималась эта картина как раз незадолго до этой его печальной аварии», — сказала Дружинина.

Собеседник ФАН отметила, что работать с Николаем Петровичем Караченцовым было невероятно интересно.

«Он человек был требовательный, очень хорошо всегда знал материал, отлично знал, что ему нужно делать и выполнял это с полной отдачей. Он очень любил свою работу и гордился ею», — сказала режиссер.

Сегодня утром, 26 октября, о смерти Николая Караченцова сообщили его родные. Прощание с актером состоится в театре «Ленком» 29 октября.