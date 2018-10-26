Сирия в заявлениях Минобороны: почему Россия пришла на помощь и что подрывает усилия по борьбе с терроризмом

Несмотря на то, что сирийским правительственным войскам при поддержке ВКС РФ удалось зачистить от «Исламского государства»1 (ИГ1; ИГИЛ1; запрещено в РФ) почти всю территорию Сирии, некоторые внешние игроки серьезно подрывают усилия по борьбе с терроризмом. Всему виной политика двойных стандартов и деление террористов на «своих» и «чужих». Об этом на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности заявил заместитель министра обороны Александр Фомин.

«За прошедшие годы сирийским правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось очистить практически всю территорию страны от террористов ИГИЛ и примкнувших к ним бандформирований», — рассказал в ходе своего выступления Фомин.

По словам замминистра, с террористами нельзя договориться, их нужно только уничтожать.

«Нет хороших и плохих террористов, их, террористов, нужно ликвидировать «на дальних подступах», а не ждать, когда они размножатся и придут к нам в дом. Именно поэтому мы ни на секунду не сомневались, когда легитимное сирийское правительство в сентябре 2015-го года пригласило Россию в лице воздушно-космических сил, чтобы оказать помощь в ликвидации международных террористов в этой стране», — отметил Александр Фомин.

Замглавы российского оборонного ведомства также обратил внимание на то, что политика двойных стандартов в сфере противодействия терроризму, тактика выборочного подхода при классификации деятельности лиц и организаций в качестве террористической деятельности, деление террористов на своих и чужих подрывает усилия всего международного сообщества в противодействий глобальной террористической угрозе. Он подчеркнул, что, только объединив усилия и сказав «нет» любым проявлениям терроризма можно победить это зло.

«Проблема терроризма приобрела системный и глобальный характер, стала основным вызовом международной безопасности», — объяснил Александр Фомин, добавив, что происходящее в очередной раз подтверждает необходимость консолидации усилий всего международного сообщества для формирования широкого антитеррористического фронта.

Данные заявления Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Здесь, конечно, надо понимать, что террористические группировки не возникают сами по себе, не вследствие каких-то условий и закономерностей. За террористами стоят лица, которые являются заказчиками террористической деятельности, а на местах есть организаторы террористической деятельности. И поэтому политика двойных стандартов здесь проявляется, может быть, в более негативном ключе, чем даже представил замминистра обороны Александр Фомин», — считает эксперт.

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что для определенных политических групп на Западе приносит доход и борьба с терроризмом, и в то же самое время организация террористической деятельности.

«Я даже подозреваю, что это делается фактически одними и теми же группами лиц. Они, с одной стороны, создают террористические группы, а с другой — создают систему борьбы с ними. Это, конечно, приводит к большим сложностям. Россия же настроена на уничтожение террористов. Но мы знаем, что есть центры, которые в основном находятся в США, где разрабатываются террористические проекты. Запад находит реализацию этих проектов непосредственно в создании террористических группировок, которые реализуют теорию управляемого хаоса, контролируют и захватывают определенные ресурсы. Сама эта система сети террористических группировок позволяет боевикам переходить от одного заказчика к другому», — объяснил Александр Перенджиев.

Поэтому нельзя думать, что только военным путем можно победить террористическую угрозу.

«Политика двойных стандартов предполагает поддержку существующей экономической модели мира с целью удержания глобального лидерства США. Я думаю, что в конечном итоге, если Россия и другие ведущие страны мира это осознают и возьмут курс на изменения экономической модели мира, где нет места террористическим проектам Запада, мне кажется, со временем террористическая угроза сойдет на нет», — подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.