Лжепатриарх Филарет заподозрил РФ в подготовке вторжения на Украину под предлогом «защиты православных»

Бывший раскольник, а ныне «патриарх Украинской православной церкви в Киеве» Филарет (Денисенко) встретился сегодня с местной прессой и обрисовал свое видение дальнейшего пути УПЦ Киевского патриархата к автокефалии. Раскольник Филарет особо предупредил — Россия может готовить новое вторжение на Украину, «как на Донбассе», но на этот раз под предлогом «защиты православных на Украине», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Филарет назвал решение Вселенского патриархата, снявшего с с него анафему и открывшего Украине путь к автокефалии, «божьей волей», и заявил, что обратного пути у этого процесса якобы уже нет.

Раскольничий патриарх сообщил — теперь на Украине предстоит провести большой архиерейский собор, который призван объединить три независимые ныне церкви в единую Украинскую православную церковь. Дату этого собора должен назвать Вселенский патриархат.

Он также сообщил, что принадлежность храмов на Украине к той или иной церкви должны будут определять «сами церковные общины».

«Если две трети общины решит войти — то так и будет. Если же прихожане решат остаться в лоне РПЦ, то и приход останется за ней», — сообщил Филарет.

Он во всеуслышание подчеркнул, что его церковь «не допустит никакого насилия над прихожанами» при переходе храмов в единую УПЦ.

«Мы знаем, что у части украинцев терпения немного, они не хотят видеть представителей РПЦ на Украине. Но мы нашли на них управу и после Майдана, когда они хотели захватить Киево-Печерскую лавру. Тогда мы сказали: «Нам этого не треба», и они отступили. Мы и сейчас вместе с властями постараемся не допустить никакого насилия. Общины всех храмов будут принимать свои решения добровольно», — заявил Филарет.

По поводу принадлежности Киево-Печерской и Почаевской лавр Филарет заявил, что они находятся на территории Украины и являются «украинскими православными святынями».

«Но их переход в единую УПЦ может быть только добровольным. Если их общины не захотят перехода — мы примем это и потерпим. Мы уже долго терпели в ожидании автокефалии — и потерпим еще», — объявил Филарет.

На пресс-конференции предстоятель Киевского патриархата сделал грозное предупреждение — по его словам, «сегодня Россия, побуждаемая руководством РПЦ, может готовить новое вторжение на Украину по примеру Донбасса».

«Тогда вторжение произошло под предлогом «защиты русскоговорящего населения». А сейчас может случиться уже под предлогом «защиты православных на Украине», — утверждает Филарет. — Мы должны объединиться перед лицом этой угрозы, и всегда помнить о ней».

По поводу противодействия объединению трех украинских автономных церквей в единую Украинскую православную церковь Филарет призвал украинцев «не волноваться».

«Сегодня эти деятели нагнетают смуту, а завтра их вполне уже может не быть на Украине», — предупредил он.

Также Филарет сообщил — когда будет назначена дата большого архиерейского собора, то кандидатуру предстоятеля единой УПЦ будут определять в первую очередь представители его церкви, а также Украинской автокефальной церкви — 40 и 12 архиереев соответственно.