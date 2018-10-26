Нет оснований не верить королевской семье Саудовской Аравии по поводу Хашукджи — Песков

Москва, 26 октября. Оснований не верить словам саудовской королевской семьи о непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи ни у кого не должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что саудовская королевская семья выступила с осуждением убийства журналиста и заявила о своей непричастности к этому преступлению. Королевская семья желает расследовать убийство Хашукджи, и Москва это приветствует, добавил политик.

В четверг президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели переговоры по телефону. В ходе беседы саудовский король проинформировал Путина о мерах по расследованию убийства журналиста.

Песков рассказал, верит ли Кремль после переговоров лидеров в непричастность королевской семьи к произошедшему.

«Я считаю этот вопрос неуместным: есть официальное заявление короля, есть официальное заявление наследного принца. Каких-то оснований не верить в принципе ни у кого не должно быть», — заявил Песков журналистам.

Напомним, саудовский журналист, обозреватель американской газеты Washington Post Джамаль Хашукджи известен критическими статьями о политике Эр-Рияда. Он пропал 2 октября после того, как прошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские СМИ со ссылкой на генпрокурора королевства заявили 20 октября, что Хашукджи мертв, а к его гибели привела ссора с сотрудниками дипмиссии. По данному делу были задержаны 18 человек, которых в настоящее время допрашивают. Эр-Рияд подчеркнул, что стремится установить правду в случившемся и привлечь к ответственности виновных в смерти журналиста.