Москва, 26 октября. Все участники четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле хотят добиться политического урегулирования конфликта в стране, несмотря на разные подходы, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В целом все хотят политического урегулирования в Сирии — это общая цель, но по инструментарию и по тактике, конечно, могут быть расхождения», — пояснил он.

Песков добавил, что подходы по сирийскому урегулированию в субботу будут обсуждаться на саммите в Стамбуле.

«Как раз по всем этим вопросам завтра и будет проведена сверка часов», — подчеркнул пресс-секретарь.

27 октября в Стамбуле пройдет саммит по урегулированию ситуации в Сирии, в котором примут участие представители России, Германии, Турции и Франции. Песков обратил внимание, что встреча такого формата проходит впервые: ранее Париж и Берлин обсуждали САР в другом режиме. Как отметил представитель Кремля, в этой связи назвать конкретные темы саммита сложно, на встрече представители государств попробуют найти общие темы.

Вооруженный конфликт на территории Сирии продолжается с 2011 года. Силы запрещенной в России террористической организации ИГ1 в САР были разбиты при содействии российских военных. В настоящее время в стране продолжается борьба с отдельными группами незаконных вооруженных формирований, наиболее остро стоит вопрос о политическом урегулировании ситуации в стране и возвращении Сирии к мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.