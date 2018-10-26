МИД Украины вызовет послов Турции и Польши на ковер из-за поставок донбасского угля

Киев, 26 октября. Послов Турции и Польши вызовут на ковер в МИД Украины после заявлений киевских властей о «продаже Россией» Анкаре и Варшаве угля из Донбасса. Об этом рассказал представляющий «Народный фронт» депутат Михаил Бондарь.

«Резких шагов не будет, но что-то такое предупредительное, минимум разговор с вызовом послов в МИД, может даже к руководителю правительства», — цитирует председателя подкомитета Рады по вопросам угольной промышленности «Обозреватель».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы продает уголь из Донбасса своим турецким и, возможно, польским партнерам.

Москва «оставила» Киев без дешевого топлива, спровоцировав энергетический кризис на Украине, считает киевский эксперт Леонид Косянчук. По его мнению, украинский энергетический рынок лихорадит, что требует увеличения закупок топлива в Европе, что обернется новым ростом цен для потребителей. C 1 ноября, отметим, украинцев и так ждет повышение цен на газ на 23,5%.

Напомним также, что ранее стало известно о начале поставок на Украину угля из США. Киев заключил соглашение с компанией Xcoal Energy & Resources. По мнению эксперта, то, что Украина решила тратить деньги на американский уголь, является большой ошибкой, ведь транспортные расходы делают покупку топлива из США нерентабельной. Киев здесь руководствуется политическими интересами, традиционно не заботясь о конечном потребителе, подчеркнул Петр Тарасов.