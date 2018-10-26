В Госдуме ответили дипломату ФРГ, усомнившемуся в реализации минских соглашений

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил мнение, что минские соглашения по стабилизации ситуации на Украине в нынешнем виде нельзя реализовать. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Минские договоренности были не очень хорошими договоренностями. Минское соглашение в этом виде не представляется возможным реализовать. Но лидеры Германии, Франции, России и Украины лично согласовали его, поэтому теперь никто не может сказать, что договоренности недостаточно хороши и нуждаются в доработке», — отметил немецкий дипломат.

В Государственной думе отреагировали на неоднозначное высказывание политика ФРГ.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что реализацию соглашений во многом тормозит демонстративное нежелание Киева решить ситуацию на Донбассе мирным путем.

Собеседник агентства напомнил, что украинская политическая элита не раз открыто заявляла, что воспринимает подписание соглашений как маневр отвлечения внимания граждан и участников международной дипломатии.

«Их никогда невозможно будет реализовать, если к этому нет желания. Это самое главное — если есть стремление, то можно осуществить на практике что угодно. Если возникают какие-то потребности в доработке тех или иных соглашений, то здравомыслящие люди всегда садятся за стол переговоров и решают все вопросы. К сожалению, украинская сторона никогда не выражала заинтересованности к этому. Мы слышали заявления определенных политических кругов Украины о том, что они никогда и не собирались выполнять минские договоренности, потому что это им нужно было только временно. В Киеве попытались таким образом успокоить общественность», — пояснил депутат Государственной думы.

Немаловажно, что изначально подписывая минские договоренности, Киев действовал с оглядкой на западных коллег, не принимая всерьез документ.

«Когда подписывались минские соглашения, американская сторона не присутствовала. По каждому вопросу Порошенко обращался в американское посольство в Киеве за консультациями. Я думаю, если у официального Киева нет заинтересованности в решении вопроса, то тогда действительно эти договоренности зайдут в тупик при любых подписанных документах», — заключил Алексей Чепа.

Россия неоднократно заявляла, что альтернативного варианта минским соглашениям по урегулированию ситуацию на юго-востоке Украины нет.

Украинские власти приступили в 2014 году к военной операции против Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после государственного переворота в Киеве. Проблема мира в Донбассе обсуждается, в том числе во время встреч в Минске рабочей группы, одобрившей уже три документа по деэскалации конфликта.

Украина тем не менее то и дело нарушает соглашение о перемирии и продолжает обстрелы юго-восточного региона.