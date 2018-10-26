Со своим уставом в чужой монастырь: эксперт о просьбе Украины не говорить по-русски на форуме в Белоруссии

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на форуме регионов Белоруссии и Украины в Гомеле попросил белорусских участников мероприятия выступать на белорусском языке, а не на русском. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я рад приветствовать всех здесь на форуме, первом форуме регионов Украины и Белоруссии. Две недели назад мы провели заседание украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Это был очень конструктивный диалог, и мы достигли [соглашения в решении] ряда вопросов. Тогда рабочим языком заседания был выбран русский. Сегодня здесь на форуме представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», — заявил Зубко.

«С пятого на десятое»

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил: иногда складывается ощущение, что у некоторых украинских чиновников окончательно едет крыша.

«Вот давайте представим, что участники форума в Белоруссии согласились бы на предложение вице-премьера Украины Зубко. Белорусские участники форума говорили бы на белорусском, а украинские — на украинском. И никто бы никого не понял в итоге, потому что эти языки сильно отличаются. Нет, что-то бы поняли, как говорится, с пятого на десятое. Тем не менее в словах Зубко прослеживаются несколько весьма важных моментов, которые помогают лучше понять всю суть современной украинской действительности», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, если бы участники форума говорили на разных языках, то они бы не смогли адекватно понять друг друга. Но украинская политика сегодня так и строится, что понимание между людьми не важно. Политолог напомнил, что на форум приехали обсуждать экономическое сотрудничество, заключение контрактов, а в таких вещах необходима предельная точность.

«Но власть в Киеве давно экономикой не интересуется. Мол, украинцы имеют огороды и как-нибудь да проживут. Поэтому Украина разорвала выгодные контракты с Россией, невзирая на убытки. И сейчас готова поссориться с Белоруссией, которая настроена к Украине весьма позитивно», — добавил Андрей Иванов.

Кроме того, заметил эксперт, высказывание Зубко показывает, что в Киеве до сих пор не определились с таким ключевым понятием, как «гражданская нация». Украинские политики то говорят о том, что у них многоязычие, и не важно, кто на каком языке говорит — главное чувствовать себя украинцем, а то ударяются в какой-то пещерный национализм. В психиатрии это называется раздвоением личности и шизофренией.

«Это уже кем надо быть, чтобы язык считать чем-то враждебным? Да, отношения между Украиной и Россией сейчас переживают не лучшие времена. Но при чем тут язык? Кстати, украинцы знают его отлично, включая Зубко. Он воюет сам с собой? И, наконец, Зубко должен знать, что в Белоруссии русский язык имеет статус государственного. Он, как говорится, решил со своим уставом приехать в чужой монастырь. Это просто некорректно. Хотя вряд ли он сам это осознает», — резюмировал Андрей Иванов.

Первый Форум регионов двух государств проходит 25-26 октября в Гомеле. Ожидается, что в пленарном заседании примут участие президент Белоруссии Александр Лукашенко и его украинский коллега Петр Порошенко.