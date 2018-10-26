СКР завел уголовное дело о гибели людей во время наводнения на Кубани

Москва, 26 октября. Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю в связи с гибелью людей в результате наводнения на Кубани возбудило уголовное дело. Об этом рассказали в СК РФ.

Отмечается, что дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Ранее сообщалось, что число жертв непогоды на Кубани выросло до шести человек, еще трое пострадали, а местонахождение одного жителя до сих пор неизвестно.

Отмечается, что в селе Кривенковское Туапсинского района нашли тело 71-летней женщины. Также в квартире затопленного дома был найден труп 81-летнего мужчины. Оба, согласно заключению экспертов, утонули.

Кроме того, в станице Кабардинской Апшеронского района погибли три человека. Еще один погибший зафиксирован в городе Хадыженске. В Туапсе пропала 67-летняя женщина. Как пишет «Свободная пресса», из-за наводнения на Кубани отменили 84 рейса поездов.

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