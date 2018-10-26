Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина

Москва, 26 октября. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет международный телефонный разговор. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня на повестке дня — международный телефонный разговор», — заявил он.

Песков также напомнил, что сегодня в рабочем графике президента запланировало посещение Ханты-Мансийского автономного округа, где глава государства примет участие в заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям. Кроме того, президент проведет встречу с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, а также посетит музей природы и человека в Ханты-Мансийске.

Напомним, накануне Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азиз Аль Саудом, обсудив ситуацию вокруг убийства оппозиционного журналиста Хашукджи.