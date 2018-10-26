Климкин правильно волнуется: бизнесмен объяснил, что станет понятно каждому украинцу в Белоруссии

Киев, 26 октября. Киевский национализм можно вылечить путешествиями в Белоруссию. Об этом заявил украинский предприниматель Евгений Черняк.

Бизнесмен на своей странице в Facebook рассказал, что недавно вернулся из Минска. Он подчеркнул, что понял, почему глава МИД Украины волнуется за безопасность украинцев в Белоруссии.

Черняк рассказал, что в Минске отличные дороги, хорошие заплаты, а белорусская столица – отличный город для жизни. Бизнесмен пояснил, что любой украинец, который приедет в Минск поймет, что страна может быть нормальной.

«Климкин очень боится сравнения с тем, что украинцы видят дома. И правильно волнуется. Национализм лечится путешествиями. Как только сравниваешь, сразу приходят правильные выводы», — написал предприниматель в Facebook.

Он подчеркнул, что в Белоруссию категорически нельзя ездить всем тем украинцам, которым нравится преступность на улицах, популисты у власти, борцы с коррупцией, зарабатывающие больше коррупционеров, а также разбитые дороги. Черняк пояснил, что всего этого в Белоруссии нет.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что гражданам Украины угрожает опасность при посещении Белоруссии. По его словам, Москва якобы присутствует в Минске в сфере безопасности. Украинский министр не объяснил, кто конкретно угрожает украинцам и откуда у него такие данные.

В министерстве иностранных дел Белоруссии назвали высказывание Климкина «небылицей». Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз на брифинге в четверг заявил, что украинские власти стали мыслить военными категориями даже в отношении своих близких соседей.