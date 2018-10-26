«Я тебя никогда не забуду»: в день похорон Караченцова в «Ленкоме» сыграют спектакль «Юнона и Авось»

Москва, 26 октября. В память об ушедшем артисте театр «Ленком» меняет свою программу. В день похорон Николая Караченцова, 29 октября, на сцене театра сыграют спектакль «Юнона и Авось». Об этом рассказал народный артист РФ, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«29 числа будут похороны. И в честь Коли театр поменяет спектакль, в честь него сыграют «Юнону» в театре», — сказал Герасимов в комментарии «Царьграду».

«Юнона и Авось» — культовая светская рок-опера. Премьера состоялась 9 июля 1981 на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. Одну из центральных ролей — роль графа Резанова — исполнил Николай Караченцов. В главных ролях также сыграли Елена Шанина и Александр Абдулов.

Герасимов также отметил, что, если театр выступит с инициативой увековечить память Николая Караченцова, комиссия Мосгордумы по культуре обязательно поддержит это предложение.

Напомним, Николая Караченцова не стало утром 26 октября. Актер последний год боролся с неоперабельной стадией онкологии. Несколько месяцев назад он заболел воспалением легких, тяжело протекавшим на фоне рака. Утром 26 октября у артиста отказали почки. Прощание с артистом состоится в «Ленкоме». Николая Караченцова похоронят на Новодевичьем кладбище.