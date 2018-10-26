Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Пять человек задержали в Тунисе за транспортировку наркотиков

76
0 Оставить комментарий

Пять человек задержали в Тунисе за транспортировку наркотиков

Тунис, 26 октября. Пять человек арестовали в тунисском городе Келибия по подозрению в транспортировке наркотических веществ, сообщило издание Arrakmia.

По информации издания, в ходе задержания были изъяты 30 килограммов наркотического вещества и деньги в размере 33 тысяч динаров (примерно 756 тысяч рублей).

Сообщения о задержании людей с наркотиками в Тунисе уже не редкость. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в октябре был задержан наркоторговец с 11 тыс. таблеток экстази. Отметим, что в Тунисе наказания за преступления, связанные с наркотиками, строгие, и попасть в неприятности может турист, который не имеет никакого отношения к подобным злодеяниям.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое