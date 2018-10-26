Пять человек задержали в Тунисе за транспортировку наркотиков

Тунис, 26 октября. Пять человек арестовали в тунисском городе Келибия по подозрению в транспортировке наркотических веществ, сообщило издание Arrakmia.

По информации издания, в ходе задержания были изъяты 30 килограммов наркотического вещества и деньги в размере 33 тысяч динаров (примерно 756 тысяч рублей).

Сообщения о задержании людей с наркотиками в Тунисе уже не редкость. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в октябре был задержан наркоторговец с 11 тыс. таблеток экстази. Отметим, что в Тунисе наказания за преступления, связанные с наркотиками, строгие, и попасть в неприятности может турист, который не имеет никакого отношения к подобным злодеяниям.