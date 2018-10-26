Просто усилили боеготовность: в Москве ответили напуганным российскими подлодками ВМС США

Москва, 26 октября. Военно-морской флот России не наращивал присутствие в Северной Атлантике и арктическом регионе, его боеготовность и так высока. Таким мнением поделились российские адмиралы, экс-командующие флотов РФ, которые ответили на заявление командующего ВМС США о растущей мощи российского флота.

«Отдельного усиления подводного флота России у берегов Северной Атлантики и Арктики не наблюдаю. Северный флот обладает сильной группировкой сил в районе Атлантики», — сказал в интервью РИА Новости бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Он напомнил, что ВМФ РФ имеет в своем распоряжении около 60 атомных и дизельных подводных лодок, большая часть из них относятся к Северном флоту. С Поповым согласился адмирал Владимир Валуев, который до 2006 года командовал Балтийским флотом. По его мнению, ВМФ РФ просто усилил боеготовность.

«Речи о явном расширении присутствия подводного флота России у берегов Северной Атлантики и Арктики не идет, однако можно говорить об усилении боеготовности наших кораблей», — отметил Валуев.

Напомним, ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго сообщил о напугавшем Вашингтон расширении присутствия сил России в северной части Атлантики и в Северном Ледовитом океане​​​. Он заявил, что Россия модернизирует свой и без того мощный флот.

Американский военный заявил, что российские подлодки оснащены «очень эффективными боевыми системами», которые, если захотят в Москве, «могут поразить любую европейскую столицу».