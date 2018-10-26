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Народный артист России Борис Темирканов скончался в Петербурге

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Народный артист России Борис Темирканов скончался в Петербурге

Москва, 26 октября. Народный артист России Борис Темирканов скончался в четверг в одной из больниц Санкт-Петербурга на 82-м году жизни, сообщили в министерстве культуры Кабардино-Балкарии.

«Борис Хатуевич Темирканов скончался накануне в Санкт-Петербурге, где находился на лечении в больнице», — уточнили в ведомстве РИА Новости.

Борис Темирканов служил главным дирижером симфонического оркестра госфилармонии КБР, а также возглавлял Союз композиторов региона. Он был старшим братом Юрия Темирканова — художественного руководителя и главного дирижера академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии. Дата и место похорон Бориса Темирканова пока неизвестны.

Автор: Василий Котов
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