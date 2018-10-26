«Судьба пациента никого не интересует»: хирург из Подмосковья рассказал о коррупции в системе закупок лекарств

Артем Дубровин, 15-летний молодой человек из Нижнего Новгорода, три года не может получить прописанное врачом льготное лекарство. Чтобы не лишиться зрения, ему нужно пить швейцарские таблетки «Сандиммун Неорал» — иммунитет подростка «атакует» глазной хрусталик из-за ревматоидного артрита.

В 2015 году родителям сообщили: лекарство закончилось. Врач заменил его на дженерик (лекарство-копию, которая содержит то же самое активное вещество. — Прим. ФАН). Новый препарат едва не стоил мальчику жизни — развились побочные реакции. Вместо того, чтобы вернуть школьнику прежнюю терапию, медики сообщили: Минздрав внес в инструкцию лекарства изменения, согласно которым его нельзя теперь применять пациентам моложе 18 лет.

«Мы сразу были направлены в городскую больницу для рекомендации главного ревматолога города, который нам назначал этот препарат, и принесли заключение — продолжить прием этого препарата, несмотря на противопоказания, — рассказала репортеру Федерального агентства новостей мать Артема Ирина Дубровина. В июне этого года мы приехали из Москвы, привезли заключение, в котором написано, что смена терапии не предусматривается, что нужно продолжить лечение этим препаратом. Он входит в стандарты педиатрической медицинской помощи по ревматологии — то есть если бы он был настолько опасен, его бы оттуда своевременно бы исключили!»

Столкнувшись с бездействием врачей, родители Артема бросились в суд, но проиграли. Апелляционную жалобу в суде отклонили, несмотря на рекомендации комиссии врачей возобновить прием редкого препарата. Теперь мать мальчика ломает голову над тем, как спасти сына от слепоты.

«Три месяца были перебои с этим препаратом, его невозможно было достать ни в одной аптеке. Я приезжала и просила его в долг, чтобы нам дали несколько капсул, — рассказывает Ирина Дубровина, пытаясь справиться со слезами. — Потому что курьер должен был привезти только на следующей неделе, и у нас был перерыв в приеме препарата. Мне приходилось уезжать в Москву утренним поездом, покупать его на Курском вокзале, брать в долг деньги и покупать его на полгода вперед. На меня еще и смотрят с подозрением, потому что я без рецепта, уговариваю, приобретаю через другой город, через другого человека, у кого есть рецепт. Я еще не могу возместить налоги».

Подобных случаев в России — сотни, говорят эксперты. По данным Общероссийского народного фронта, об этом сообщили около 70% опрошенных врачей. Многие боятся выписывать льготные препараты, которых нет в аптеке, а говорить об этом публично отказываются наотрез. Сельский хирург из Подмосковья дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей. Он попросил скрыть его имя и лицо.

«Вначале определяется сумма, а не количество потребности. И под эту сумму потом подгоняется. У нас все наоборот. Все в общую кучу отдали, а там уже подгоняют под финансы. Какое-то количество просто вычеркивают. А потом уже пусть врач сидит и думает, кому дать и кому не дать, — рассказал собеседник ФАН. Любой препарат, который должен попасть в список ДЛО (дополнительного льготного обеспечения. — Прим. ФАН), проходит кучу согласований, и список часто меняется. Если отрезать нас от оригинальных препаратов, которые по своей дороговизне не попали в этот список, — потому что надо было обеспечить количеством, а не качеством, — больному, конечно, от этого будет хуже».

Если есть болезнь — ее надо лечить. По словам президента Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов», члена экспертного совета при правительстве РФ Александра Саверского, не выписывая необходимый льготнику препарат, врач нарушает приказ Минздрава РФ №1175.

«Это образует состав уголовного преступления по статье 293 УК РФ «Халатность», невыполнение должностным лицом своих обязанностей», — говорит он.

Льготное обеспечение в России с треском провалилось, утверждают врачи. Регионы пытаются сэкономить на здоровье пациентов и закупают дженерики — реплики современных лекарств, которым далеко до оригинала как по качеству, так и по составу. С этим согласен и первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, руководитель временной комиссии Совфеда по мониторингу экономического развития Сергей Калашников.

«МВД утверждает, что у нас фальсификация лекарств — порядка 1,5 %. Росздравнадзор говорит о порядка 3 %. Эксперты говорят о порядка 70 %. Я не знаю, где правда!» — констатирует сенатор.

По некоторым данным, российские производители могут произвести не больше 30% необходимых в стране лекарств. Остальное нужно закупать за границей. Однако зарегистрировать иностранное лекарство в России до сих пор большая проблема.

«Диабет второго типа. Одним из следствий этого диабета является диабетическая стопа, результатом которой является ампутация ног. И кубинцы изобрели лекарство, которое позволяет не ампутировать ноги, а лечить. Вы не поверите — на правительственном уровне, на уровне межправительственных комиссий понадобилось около семи лет для того, чтобы сейчас это лекарство зарегистрировали. Сколько за семь лет людей потеряло ноги от диабета? Как к этому относиться? Бизнес! — рассказал ФАН Сергей Калашников. — То есть я считаю, что здесь есть обдуманный сговор существующих производителей».

«Где-то есть коррупционная составляющая, потому что зарегистрировать препарат очень сложно, — рассказывает сельский хирург из Подмосковья. — Скажем так, мягкое, культурное вымогание чего-то у производителя. Если они монополисты, препарат производят только они, они просто отвернутся и скажут: «Ну не хотите, не покупайте». Я как врач не имею право критиковать фармпроизводителя, потому что я не думаю, что инспекторы, проверяющие качество, не имеют квалификации. Просто в погоне за прибылью, я думаю, их тоже заставляют подписывать какие-то акты. К сожалению, у нас стало очень много приписок и много откатов, все об этом говорят куда ни сунься. Элемент коррупции в погоне за деньгами. Уже судьба больного никого не интересует».

Медики требуют остановить коммерциализацию системы здравоохранения и наладить поставки льготных лекарств в аптеки напрямую от производителя. Государству же дешевле лечить россиян бесплатно дорогими импортными препаратами — для этого даже не нужны дополнительные вливания в бюджет.

«Если не вовремя дали человеку таблетку, вы заплатите трижды. Потому что он вызовет скорую помощь — это дорого. Он попадет в стационар, он станет инвалидом. Вы будете платить ему за реабилитацию, за лекарства и пожизненную пенсию. Еще он работать не будет, — объясняет Александр Саверский. Консолидированный бюджет составляет 3,3 триллиона рублей. Из них всего 200 миллиардов идет на лекарства. Это меньше, чем в 10 раз, это 7 % от бюджета. То есть это решаемая проблема. То, что денег нет — это неправда. Они есть».

Как сообщает Минздрав, регионы обеспечены средствами для закупки лекарств льготникам на четыре месяца вперед. Перебои в поставках происходят из-за плохой организации закупок местными органами исполнительной власти.

«Для того, чтобы решить эту проблему, мы должны федерализовать систему здравоохранения, то есть федеральный центр должен на себя взять ответственность за медицину и лекарственное обеспечение в частности, — уверен Александр Саверский. И тогда субъект федерации будет «за» своего пациента, он будет за него сражаться: нам не хватает денег, лекарств, и так далее. А сейчас он против своего пациента, потому что он не отвечает, — он финансирует. Он находится между федеральным центром зажатый и пациентами».

В стране нет единого закона о лекарствах — отсюда постоянные противоречия, считают активисты «Лиги защитников пациентов». В Сети набирает популярность петиция за принятие нового закона «О лекарственном обеспечении граждан». Тем временем, у Артема Дубровина появилась надежда — территориальный орган Росздравнадзора выявил нарушение прав ребенка-инвалида и направил предостережение в поликлинику и Минздрав Нижегородской области.