«Работайте над собой»: украинский политолог похвастался в Москве дорогим нарядом

Москва, 26 октября. Украинский политолог Вадим Карасев посетил Москву, где воспользовался случаем похвастаться дорогим нарядом.

63-летний сторонник Юлии Тимошенко, которая намерена баллотироваться на выборах президента Украины, побеседовал на улице Москвы с модным экспертом одного из интернет-каналов. Россиянин поинтересовался у украинца, что на нам надето.

Карасев не без удовольствия подчеркнул, что одевается в Европе и только в брендовых магазинах.

«Куртка — это Лондон, бренд «Эндерсон». Она стоит недорого – 600–700 евро. Футболка — это «Армани», она очень древняя, кстати. Хорошая футболка. Где-то 30 евро», — начал перечисление украинец.

Также на политологе оказались джинсы «Кензо» за 100 евро. Столько же стоили и его кеды «Прада». Очки «Ив Сен Лоран» он приобрел за 200 евро.

«Сумка – друг подарил на день рождения, поэтому не знаю, сколько стоит, — добавил Карасев. — Часы – подарок от олигарха (12335 евро)».

После этого ведущий задал политологу заключительный вопрос, пытаясь выяснить, что нужно делать, чтобы так выглядеть в свой 63.

«Любите рок-музыку и работайте над собой», — объявил украинец.

В это время простым украинцам приходится туго затянуть пояса — ранее стало известно о новом повышении тарифов на газ. Депутат Верховной рады Артур Герасимов заявил, что теоретически цену на газ для украинцев можно снизить в три-четыре раза. Однако, по его мнению, этого делать не стоит, передает «Свободная пресса».