Сирия: корреспондент ФАН побывал в пострадавшем от мощного ливня Дамаске

Дамаск, 26 октября. Губернатор Дамаска Алаа Мунир Ибрагим вместе с представителем региональной партии «Баас» Радваном Мустафой побывал в пострадавших от мощного ливня районах сирийской провинции. Об этом сообщает представитель Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Вместе с ними прибыли главы оперативных служб и сервисных учреждений с целью провести оценку масштаба ущерба, нанесенного провинции во время непогоды.

Напомним, что на прошлой неделе мощный ливень обрушился на сирийскую столицу Дамаск. В результате произошло отключение телевизионного вещания. Кроме того, по всему городу начались пробки из-за перебоя в работе светофоров. В итоге регулирование общественного движения перешло под контроль правоохранительных органов.

В пригородах Дамаска помимо дождя, грома и молний был зафиксирован крупный град.

В данный момент, по словам губернатора, ведутся активные работы по удалению последствий разбушевавшейся стихии в регионе. Сирийские власти предоставили все возможные услуги для скорейшего завершения необходимых работ.

Наш корреспондент побывал на месте событий:

Управление водных ресурсов Дамаска займется созданием специальной защитной зоны для промышленной части города с целью предотвращения подобных инцидентов в будущем. Отмечается, что в этом году на сирийскую столицу обрушилось «исключительно» большое количество осадков. Общий ущерб от ливня все еще подсчитывается.

Главный орган по управлению водными ресурсами в региона передал излишек воды, скопившийся после продолжительного дождя, в основной резерв.

По словам одного из директоров промышленных заводов, уровень воды в Дамаске в некоторых местах поднялся до четырех метров, ливень частично затопил инфраструктуру промышленных объектов, особенно подвальных помещений, а также топливных баков и трансформаторов.