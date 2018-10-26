Антироссийский «Трезубец» США обожжет руки Турции: в Анкаре паникуют из-за учений в Арктике

Анкара, 26 октября. В Норвегии стартовали крупнейшие со временен холодной войны учения НАТО «Единый трезубец — 2018». В Турции уверены, что они направлены в первую очередь против России. О том, какие скрытые цели преследуют в этих учениях США, рассказали журналисты местного телеканала Odatv.com.

По мнению экспертов Odatv.com, сейчас Белый дом пытается втянуть Россию в новую гонку вооружений, дестабилизировать ее ближнее зарубежье, и НАТО Вашингтон использует просто как инструмент для достижения этих целей.

Арктический передел

Так, учения «Единый тризубец» направлены именно на то, чтобы напугать Россию с Балтийского и Северного морей. Вашингтон хочет продемонстрировать Москве военную солидарность сил НАТО в Арктике, утверждает Odatv.com. Все дело в том, что сейчас здесь идет настоящая борьба за передел. Интерес американцев связан с морскими торговыми перевозками в регионе и арктическими запасами энергоресурсов. Неудивительно, что укрепление России в Арктике, совсем не по вкусу Белому дому.

Трезубец с антироссийским прицелом

В учениях принимают участие и турецкие военные. И хотя с одной стороны, для военных «Трезубец» принесет пользу, учитывая испытания вооружений и взаимодействие с вооруженными силами других стран, явный антироссийский прицел учений делает их крайне невыгодными для Анкары. Антироссийский «Трезубец» может обжечь руки Турции, налаживающей отношения с Москвой, уверены журналисты Odatv.

Запаниковали журналисты и из-за того, что участие в учениях может еще больше усугубить плачевное состояние экономики страны, ведь зона проведения «Тризубца» находится очень далеко от зоны интересов Турции. Более того, переброска военных и техники на такое дальнее расстояние, обернется тяжелым бременем для республики, которая, как отмечают они, и так переживает тяжелый кризис, «если не сказать состояние банкротства».

Напомним, учения НАТО проходят в центральной и северной Норвегии, в норвежских территориальных водах, в проливе Скаггерак, соединяющем Балтийское море с Северным морем, а также в воздушном пространстве Норвегии, Швеции и Финляндии. Турецкие журналисты утверждают, что выступить с предложением провести учения Норвегию подтолкнули США.