«Пример мужской стойкости»: Торсуев рассказал, каким был Караченцов на съемках «Приключений Электроника»

Москва, 26 октября. Актер Юрий Торсуев, исполнивший с братом главные роли в фильме «Приключения Электроника», рассказал, каким был на съемках Николай Караченцов, о смерти которого стало известно в пятницу утром.

По словам Торсуева, Караченцов был уникальным человеком и потрясающим актером. Бывший Электроник отметил, что артист отличался коммуникабельностью, оптимистичностью и большим чувством юмора, а также, несмотря на болезнь, показал пример жизнелюбия, мужской стойкости и любви к себе, к стране и к делу.

«Хотя нам посчастливилось работать с ним, когда мы, можно сказать, были подростками, отношение к нам было не как к детям, а как к партнерам по площадке», — добавил Торсуев в беседе с RT.

Он выразил соболезнования всем поклонникам и друзьям Караченцова в связи со смертью актера.

Николай Караченцов скончался в одной из московских больниц в пятницу утром. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. По словам друга актера, руководителя театра имени Андрея Миронова «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова, Караченцов умирал три дня.