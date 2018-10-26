Стань соучастником беззакония и провокаций: информатор «Новой газеты» дал показания против нее

Известный политолог и публицист Армен Гаспарян опубликовал накануне в своем Twitter заявление Валерия Амельченко в полицию, согласно которому «секретному информатору» «Новой газеты» пообещали 300 тысяч рублей за то, что он озвучит составленный журналистом Денисом Коротковым текст на диктофон, а потом исчезнет.

Напомним, в начале октября журналист «Новой газеты» Денис Коротков сообщил в полицию об исчезновении своего «информатора» Валерия Амельченко. Якобы тот рассказывал ему о «грязной работе», которую он выполнял по заказу предпринимателя Евгения Пригожина. Правоохранители объявили Амельченко в розыск, но пару дней назад он сам явился в полицию и рассказал о незаурядных методах работы «Новой газеты» и ее сотрудников.

Амельченко сообщил, что Коротков сам на него вышел и предложил заработать. Амельченко посулили 300 тысяч рублей за то, что он прочитает под диктофонную запись текст, написанный Коротковым. То есть «информатор» Короткова сам явился в полицию и дал показания против журналиста.

«Нашелся секретный информатор «Новой газеты» Амельченко, которого за правду о нашем Мордоре похитило НКВД, бросило в ГУЛАГ и расстреляло. Как и всегда, рукопожатные врали», — описал эту историю Армен Гаспарян.

Нашелся секретный информатор «Новой Газеты» Амельченко, которого за правду о нашем Мордоре похитило НКВД, бросило в ГУЛАГ и расстреляло



Как и всегда, рукопожатные врали pic.twitter.com/PannoAdgIt — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 25 октября 2018 г.

Его подписчики задались вопросом, сойдет ли «Новой газете» этот подлог с рук.

И как всегда им сойдёт это с рук??? Их объявят официально фэйк СМИ?? Жёлтая газетенка будет отвечать за своё очередное враньё??? — Игорь Анатольевич (@vVamp1r) 25 октября 2018 г.

По словам обозревателя журнала «Однако» Романа Носикова, такая развязка была ожидаема.

«В принципе, было ожидаемо. Это же Коротков», — заметил журналист.

Но, по его мнению, закрывать «Новую газету» за то, что она помогла провернуть Короткову такую аферу, не нужно.

«Конечно, «Новая газета» должна знать берега. И ее надо как-то наказать, но закрывать — не стоит. Пусть сохраняется как заповедник гоблинов. Есть же экзотариумы, в которые люди приходят посмотреть на диковинных змей, пауков и прочую мерзость. Вот так и с «Новой газетой» — люди должны видеть, что такое либеральная пресса, отпущенная в свободное плавание. Я убежден, что нет лучшей агитации против либералов, чем действия либералов, которым дали полную свободу. Кто бы поверил нам, если бы мы рассказывали о них, что это врали и подлецы? А они взяли и сами все о себе поведали», — сказал Носиков в комментарии Федеральному агентству новостей.

В этой связи журналист обратил особое внимание на лозунг «Новой газеты» — «Стань соучастником», с помощью которого она собирает пожертвования на свое существование.

«В свете истории с Амельченко «Новая газета» предлагает своим читателям стать соучастником чего? Беззакония и провокаций? Я бы задумался перед тем, как перечислять им копейку», — заметил Роман Носиков.

А Дениса Коротокова нужно обязательно привлекать к ответственности за клевету и мошенничество, которые он провернул, пользуясь служебным положением и поддержкой главреда «Новой» Дмитрия Муратова.