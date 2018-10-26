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Стань соучастником беззакония и провокаций: информатор «Новой газеты» дал показания против нее

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Стань соучастником беззакония и провокаций: информатор «Новой газеты» дал показания против нее

Известный политолог и публицист Армен Гаспарян опубликовал  накануне в своем Twitter заявление Валерия Амельченко в полицию, согласно которому «секретному информатору» «Новой газеты» пообещали 300 тысяч рублей за то, что он озвучит составленный журналистом Денисом Коротковым текст на диктофон, а потом исчезнет.

Напомним, в начале октября журналист «Новой газеты» Денис Коротков сообщил в полицию об исчезновении своего «информатора» Валерия Амельченко. Якобы тот рассказывал ему о «грязной работе», которую он выполнял по заказу предпринимателя Евгения Пригожина. Правоохранители объявили Амельченко в розыск, но пару дней назад он сам явился в полицию и рассказал о незаурядных методах работы «Новой газеты» и ее сотрудников.

Амельченко сообщил, что Коротков сам на него вышел и предложил заработать. Амельченко посулили 300 тысяч рублей за то, что он прочитает под диктофонную запись текст, написанный Коротковым. То есть «информатор» Короткова сам явился в полицию и дал показания против журналиста.

«Нашелся секретный информатор «Новой газеты» Амельченко, которого за правду о нашем Мордоре похитило НКВД, бросило в ГУЛАГ и расстреляло. Как и всегда, рукопожатные врали», — описал эту историю Армен Гаспарян.

Его подписчики задались вопросом, сойдет ли «Новой газете» этот подлог с рук.

По словам обозревателя журнала «Однако» Романа Носикова, такая развязка была ожидаема.

«В принципе, было ожидаемо. Это же Коротков», — заметил журналист.

Но, по его мнению, закрывать «Новую газету» за то, что она помогла провернуть Короткову такую аферу, не нужно.

«Конечно, «Новая газета» должна знать берега. И ее надо как-то наказать, но закрывать — не стоит. Пусть сохраняется как заповедник гоблинов. Есть же экзотариумы, в которые люди приходят посмотреть на диковинных змей, пауков и прочую мерзость. Вот так и с «Новой газетой» — люди должны видеть, что такое либеральная пресса, отпущенная в свободное плавание.

Я убежден, что нет лучшей агитации против либералов, чем действия либералов, которым дали полную свободу. Кто бы поверил нам, если бы мы рассказывали о них, что это врали и подлецы? А они взяли и сами все о себе поведали», — сказал Носиков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов

В этой связи журналист обратил особое внимание на лозунг «Новой газеты» — «Стань соучастником», с помощью которого она собирает пожертвования на свое существование.

«В свете истории с Амельченко «Новая газета» предлагает своим читателям стать соучастником чего? Беззакония и провокаций? Я бы задумался перед тем, как перечислять им копейку», — заметил Роман Носиков.

А Дениса Коротокова нужно обязательно привлекать к ответственности за клевету и мошенничество, которые он провернул, пользуясь служебным положением и поддержкой главреда «Новой» Дмитрия Муратова.

«Но только не надо сажать Короткова. Пусть ему присудят миллионные штрафы за нарушение деловой репутации и всего остального. Потому что, если он окажется за решеткой, из него сделают очередного мученика за правду. Мученичество в нашей стране должно быть финансовым!» — заключил Роман Носиков.

Автор: Марина Степанова
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